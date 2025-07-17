Россияне теряют интерес к поездкам в Евросоюз Continent Express: в России снижается спрос на визы в страны ЕС

Спрос российских туристов на шенгенские визы в страны Европейского союза пошел на спад в первые шесть месяцев текущего года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные агентства Continent Express. Среди причин эксперты выделили дефицит мест для записи, долгие сроки рассмотрения и ужесточение требований.

Как сказано в материале, рост запросов составил лишь 3% против 16% в прошлом году. Среди европейских стран основной спрос сейчас сосредоточен на наиболее лояльных государствах, таких как Италия, Франция и Испания, хотя и они ужесточают правила. В то же время россияне стали чаще делать визы в США — спрос на них вырос на 20–46%, при этом процент их одобрения также стал выше, пишут авторы.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что среди наиболее распространенных причин отказа россиянам в шенгенской визе значатся фальсификация документов и отсутствие постоянного дохода. Там отметили, что важно тщательно готовить документы и избегать любых неточностей. Кроме того, россиянам могут отказать в визе, если предыдущий шенген не был использован по назначению.

Прежде стало известно, что российским туристам при транзите через международные зоны аэропортов Испании придется иметь при себе специальную транзитную визу (TAP). Нововведения вступили в силу с 12 июля.