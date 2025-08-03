Раскрыто, где россияне могут отдохнуть без визы в 2025 году

Раскрыто, где россияне могут отдохнуть без визы в 2025 году Российский паспорт позволяет посещать без визы 114 стран

Российский паспорт позволяет безвизовое посещение 114 стран, что ставит его на 46-е место в мировом рейтинге свободы передвижения, следует из данных консалтинговой компании Henley & Partners. Основные безвизовые направления для россиян — страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и постсоветского пространства.

Для сравнения: в рейтинге 2006 года российский паспорт занимал 62 место, в 2013-м — 41, в 2024-м — 51. Первое место в свежем рейтинге занимает Сингапур — с этим паспортом можно посещать 193 страны. В топ-3 также входят Южная Корея и Япония.

Ранее вступило в силу соглашение об отмене виз между Россией и Оманом. Суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года.

До этого тревел-блогер Наталия Ансталь сообщила, что лучшим направлением для отдыха без загранпаспорта является Абхазия. По ее словам, там невероятная природа, в последние годы страна стала очень популярным местом отдыха.

Позже появилась информация, что российские туристы шокируют жителей Абхазии своим поведением и внешним видом. Отдыхающие ходят по улицам в полуголом виде.