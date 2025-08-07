Фон дер Ляйен привела детали разговора с Зеленским Фон дер Ляйен обсудила с Зеленским переговоры по Украине и членство Киева в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсети Х о разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам высокопоставленной чиновницы, они рассмотрели ряд вопросов, связанных с переговорами по разрешению конфликта на Украине и будущим членством Киева в ЕС.

Мы обсудили следующие шаги в направлении переговорного решения по Украине, будущее членство Украины в ЕС и восстановление, — подчеркнула она.

До этого российский президент Владимир Путин не исключил встречи с Зеленским. Однако при этом глава государства указал на отсутствие условий для этого.

Политолог Андрей Кортунов заявил, что будущая встреча Путина и американского президента Дональда Трампа почти наверняка будет посвящена украинскому вопросу. Что касается отношений Москвы и Вашингтона, для обсуждения этого вопроса требуется больше времени на подготовку, отметил эксперт.

Ранее аналитики заявили, что глава ЕК заключила невыгодную сделку с США по пошлинам из-за страха сокращения численности американского военного контингента в Европе. По словам старшего научного сотрудника брюссельского аналитического центра Bruegel Джейкоба Кьеркегора, политик сначала готовила жесткие ответные меры против Вашингтона, но затем «сдала назад».