Стало известно, почему ЕС согласился на «ужасную» сделку с США Sunday Times: ЕС пошел на сделку с Трампом из-за угрозы вывода военных США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заключила невыгодную сделку с США по пошлинам из-за страха сокращения численности американского военного контингента в Европе, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на старшего научного сотрудника брюссельского аналитического центра Bruegel Джейкоба Кьеркегора. По его словам, политик сначала готовила жесткие ответные меры против Вашингтона, но затем «сдала назад».

Все признают, что с точки зрения торговли это была ужасная сделка для Европы. Но, если вы ответственный лидер, у вас нет иного выбора, кроме как удержать ведущую военную силу в НАТО, а именно Америку Трампа, на своей стороне, — считает эксперт.

Кьеркегор добавил, что это было сделано из-за опасений, что президент США сократит военную поддержку Украины или навредит европейской безопасности. Он уверен, что у фон дер Ляйен не было выбора и ей пришлось «сделать это грязное дело».

Ранее стало известно, что европейские политики и бизнес-сообщество выражают недовольство отсутствием конкретики в новых торговых договоренностях между Евросоюзом и США, достигнутых 27 июля. Ключевые детали соглашения до сих пор не проработаны, что вызывает серьезную обеспокоенность среди заинтересованных кругов.