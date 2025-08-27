День знаний — 2025
Россияне стали больше откладывать, а не тратить

Центробанк: 52,2% россиян предпочитают откладывать деньги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Доля россиян, которые больше предпочитают откладывать свободные деньги, в августе достигла 52,2%, увеличившись на 1,2% процентного пункта по сравнению с июлем, сообщает Центробанк в своем обзоре «Инфляционные ожидания и потребительские настроения». Параллельно доля тех, кто предпочитает тратить средства, снизилась до 30,5%.

Склонность респондентов к сбережению в августе возросла. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, составила 52,2%, — говорится в материалах.

Ранее Центральный Банк России ввел новые требования для банков по информированию клиентов о блокировке карт и приостановке операций. Теперь банки обязаны подробно разъяснять причины ограничений и порядок восстановления обслуживания, ссылаясь на конкретные нормы законодательства.

До этого регулятор сообщил, что задолженность россиян по ипотеке в июле 2025 года увеличилась на 0,7% и достигла 22,3 трлн рублей. Рост продолжился после окончания действия государственной ипотечной программы.

