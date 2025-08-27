Россияне стали больше откладывать, а не тратить

Доля россиян, которые больше предпочитают откладывать свободные деньги, в августе достигла 52,2%, увеличившись на 1,2% процентного пункта по сравнению с июлем, сообщает Центробанк в своем обзоре «Инфляционные ожидания и потребительские настроения». Параллельно доля тех, кто предпочитает тратить средства, снизилась до 30,5%.

Склонность респондентов к сбережению в августе возросла. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, составила 52,2%, — говорится в материалах.

