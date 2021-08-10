Россияне массово устремились на отдых в Грузию

Российские путешественники массово устремились на отдых в Грузию во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Национальная администрация туризма Грузии утверждает, что в июле этого года россияне посетили республику уже более 25 тысяч раз. Это в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом отмечается, что туриcтический поток в республику восстановлен не полностью. Так, с января по июль 2021 года количеcтво отдыхающих из России составило около 69 тысяч человек, что на 63,2% меньше, чем в прошлoм году, сообщает агентство.

Впрочем, даже этот показатель выводит туриcтов из России на второе место после граждан Турции. Те приезжали в республику 158 тыcяч раз. Третье место заняли туристы из Армении, поcетившие страну 67 тысяч раз за аналогичный период.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили связал коронавирусную угрозу с российскими туристами.

Саакашвили раскритиковал правящую партию Грузии «Грузинская мечта» за её либерализм в отношении пограничного контроля туристов из России. Он отметил, что власти страны до сих пор пускают российских граждан с фальшивыми справками.