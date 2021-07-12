Саакашвили увидел в российских туристах инфекционную угрозу

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили связал коронавирусную угрозу с российскими туристами. Об этом сообщает РИА Новости.

Саакашвили раскритиковал правящую партию Грузии «Грузинская мечта» за её либерализм в отношении пограничного контроля туристов из России. Он отметил, что власти страны до сих пор пускают российских граждан с фальшивыми справками. Также экс-президент связал это с желанием нынешнего премьер-министра Бидзины Иванишвили «подавить» оппозицию.

В августе он намерен закрыть оппозиционные СМИ, пока весь мир и часть грузин будут в отпуске, затем он намерен ввести ограничения под видом COVID-19, чтобы запугать людей. COVID-19 тоже распространился искусственно, потому что в прошлом году, перед выборами, были завезены русские туристы, которые распространяли вирус, — заявил Саакашвили.

Грузия сняла все ограничения для посещения страны с 1 февраля 2021 года, введённые из-за пандемии коронавируса. По данным Ростуризма, на данный момент в стране отдыхает порядка 1500 российских туристов.

Ранее Саакашвили не исключил того, что Россия может напасть на Украину. По его словам, существует два варианта вероятной «агрессии».