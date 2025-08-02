Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 августа 2025 в 21:38

Россиянам запретили содержать экзотических хищников дома

Жителям России с 1 сентября нельзя будет держать дома лис, росомах и собак динго

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Россиянам запретят держать дома львов, тигров, леопардов и других опасных представителей дикой фауны с 1 сентября 2025 года, передает РИА Новости. Перечень запрещенных к содержанию животных будет действовать шесть лет — до 1 сентября 2031 года.

В список животных, которых нельзя держать дома, также включили гепардов, ягуаров, пум, сервалов, росомах, снежных барсов, рысей, гиеновых собак и обыкновенных лисиц. В этом перечне также присутствуют тюлени и моржи, все виды медвежьих, волк обыкновенный (включая подвид динго), рыжий волк и гривистый волк. Кроме того, сюда включены все виды медоедов и все представители семейства гиеновых, за исключением видов, относящихся к земляным волкам.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков предупредил, что использование человеческого шампуня для мытья домашних животных может быть опасно для их здоровья. У животных другая структура кожи, поэтому человеческие шампуни могут вызвать аллергию или приступ удушья. Также он отметил, что частое мытье питомцев может снизить эффективность препаратов от блох и клещей, поэтому важно использовать специальные средства для животных.

животные
питомцы
запреты
хищники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.