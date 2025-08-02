Россиянам запретили содержать экзотических хищников дома

Россиянам запретят держать дома львов, тигров, леопардов и других опасных представителей дикой фауны с 1 сентября 2025 года, передает РИА Новости. Перечень запрещенных к содержанию животных будет действовать шесть лет — до 1 сентября 2031 года.

В список животных, которых нельзя держать дома, также включили гепардов, ягуаров, пум, сервалов, росомах, снежных барсов, рысей, гиеновых собак и обыкновенных лисиц. В этом перечне также присутствуют тюлени и моржи, все виды медвежьих, волк обыкновенный (включая подвид динго), рыжий волк и гривистый волк. Кроме того, сюда включены все виды медоедов и все представители семейства гиеновых, за исключением видов, относящихся к земляным волкам.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков предупредил, что использование человеческого шампуня для мытья домашних животных может быть опасно для их здоровья. У животных другая структура кожи, поэтому человеческие шампуни могут вызвать аллергию или приступ удушья. Также он отметил, что частое мытье питомцев может снизить эффективность препаратов от блох и клещей, поэтому важно использовать специальные средства для животных.