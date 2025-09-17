Россиянам раскрыли, как не лишиться ипотечной квартиры при банкротстве

Четкое следование кредитному договору, в частности страхование жилья или жизни, поможет не лишиться ипотечной квартиры при банкротстве, заявила NEWS.ru адвокат Ирина Калинина. По ее словам, также необходимо не иметь просрочек по кредиту более трех месяцев.

[Чтобы не лишиться квартиры в ипотеке при банкротстве важно] не допускать просрочки по оплате кредита более трех месяцев. Желательно платить понемногу каждый месяц, хотя бы по 500 рублей, тогда не будет просрочки и банк не сможет в безоговорочном порядке забрать ипотечное жилье. Важно исполнять все условия кредитного договора, а именно страховать жилья или жизнь и здоровье, — сказала Калинина.

Она также рекомендовала уведомлять банк о всех изменениях паспортных данных и иных данных, которые вы предоставляли в банк для получения кредита. По словам адвоката, еще одним требованием является отсутствие незаконных перепланировок в ипотечном жилье и сделок, например, дарения, без согласия банка.

Заемщик может принять меры, применить юридические лайфхаки, чтобы избежать изъятия единственного жилья, которое находится в залоге у банка. Недвижимость могут сохранить, если вся семья зарегистрирована и постоянно проживает в ипотечной квартире, жилплощадь находится в долевой собственности с супругом и другими членами семьи, сумма задолженности не превышает стоимость жилья, — добавила Калинина.

Она отметила, что суд может отказаться от изъятия доли в ипотечной квартире, если это единственная недвижимость заемщика. Однако, по словам адвоката, если ее стоимость невелика и соразмерна сумме долга, судья может сделать исключение.

Ранее юрист Европейской юридической службы Аида Магомедова заявила, что с тех, у кого нет ни денег, ни имущества, пытаются взыскать долги, отыскивая активы. По ее словам, для этого приставы направляют запросы в банки, налоговые органы, работодателям должника и в прочие организации.