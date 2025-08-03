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03 августа 2025 в 09:08

Россиянам назвали простой способ спасти участок от изъятия

Юрист Зорин посоветовал фотографировать участки, чтобы избежать их изъятия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собственникам участков необходимо их фотографировать, чтобы исключить изъятие, рассказал юрист Александр Зорин. В беседе с РБК он напомнил, что с 2025 года вступил в силу трехлетний период, в течение которого землевладельцы должны освоить свои участки. Нарушителям грозит либо штраф, либо потеря собственности.

Освоение требует не только регулярного ухода (например, покоса травы и установки ограждения), но и документального подтверждения предпринятых действий. В условиях ужесточения контроля рекомендуется фиксировать состояние участка фото- и видеоматериалами, отмечая даты, — рассказал Зорин.

Юрист пояснил, что власти могут удаленно контролировать участки с помощью компьютеров и специализированных программ. Если земля покажется им заброшенной, они вправе составить соответствующий акт. Оспаривать такой документ в суде крайне сложно, поэтому владельцам стоит внимательно отслеживать подобные акты и оперативно реагировать на предупреждения.

Ранее депутаты Госдумы предложили установить единые федеральные правила присоединения садовых некоммерческих товариществ (СНТ) к населенным пунктам. В документе говорится, что это даст жителям СНТ дополнительные права.

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