Россиянам напомнили о правилах пользования межквартирным коридором Депутат Калинин: в межквартирных коридорах нужно соблюдать правила пожарной безопасности

Фото: shutterstock

Согласно Жилищному кодексу РФ, вся территория за пределами квартиры, в том числе межквартирные лестничные площадки и коридоры, считается общим имуществом всех собственников дома, напомнил в беседе с изданием «Вести Подмосковья» депутат московского муниципального округа Ломоносовский Владимир Калинин. Он подчеркнул, что основное правило пользования этой территорией — пожарная безопасность.

Бывает, что несколько жильцов используют общедомовое пространство, расположенное максимально близко к входам в их квартиры. Наиболее частый формат — защищенное хранение пачкающих или негабаритных предметов. Основное правило для размещения вещей — пожарная безопасность, когда проходы не загромождены, отсутствуют легковоспламеняющиеся или токсичные предметы и жидкости, — отметил депутат.

Как напоминает издание, изменение размеров межквартирных коридоров возможно только с согласия всех собственников помещений в доме, а не одних лишь соседей по этажу. При этом общая дверь в такой коридор должна открываться изнутри без ключа и обязательно наружу.

Если соседи облюбовали общий коридор под склад и уговоры сделать обратное на них не действуют, можно составить заявку в управляющую компанию или на имя главы ТСЖ, ссылаясь как на противопожарную безопасность, так и на нарушение санитарно-эпидемиологических норм, предлагает издание. Также добиться расхламления общего коридора поможет обращение в Госжилинспекцию.

Ранее юрист Илья Прокофьев назвал четыре контролирующих органа, в которые можно обратиться, чтобы заставить недобросовестных соседей вывести тараканов. Это полиция, санэпидемслужба, управляющая компания и суд.