Юрист назвал способ заставить соседей вывести тараканов

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Есть четыре контролирующих органа, в которые можно обратиться, чтобы заставить недобросовестных соседей вывести тараканов, это полиция, санэпидемслужба, управляющая компания (УК) и суд.

Как рассказали опрошенные изданием «РИА Недвижимость» юристы, само по себе наличие тараканов в квартире — уже нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Но жаловаться можно, только если права других жильцов были нарушены.

Например, если тараканы начали переползать из одной квартиры в другую, либо распространяться по всему многоквартирному жилому дому, — рассказал зампред московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

Для начала жилец может подать жалобу в УК и потребовать осмотра квартиры. Но тогда потребуется разрешение собственников жилья.

После этого можно пойти в полицию и зафиксировать нарушение своих прав. В МВД обязаны реагировать на все заявления, а значит, проведут профилактическую беседу с соседом. Затем следует обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу, изложив всё те же доводы, объяснил юрист.

Правда, жалобы во всевозможные инстанции, включая Роспотребнадзор, часто не имеют должного эффекта. Юрист адвокатской конторы «Бородин и партнёры» Полина Глотова посоветовала обращаться в суд с иском об обязательстве соседей устранить нарушения санитарно-эпидемиологических и ветеринарно-санитарных правил. Лучше идти с коллективным заявлением, в котором прописаны все нарушения, начиная от тараканов и блох и заканчивая захламлением и неприятным запахом из квартиры.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные предложили нетривиальный способ борьбы с голодом на планете. Решать проблему они намерены с помощью тараканов. Оказалось, что их молоко гораздо питательнее коровьего.