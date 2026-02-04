Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 12:56

Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях

РАН: первые последствия солнечных вспышек достигнут Земли 5 февраля

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В четверг, 5 февраля, Земли достигнут первые последствия мощной солнечной активности, наблюдавшейся несколькими днями ранее, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. За первые три дня февраля на Солнце произошло пять вспышек максимального класса X и около 50 вспышек средней мощности, класса M.

Несмотря на исключительно высокий уровень активных процессов, магнитные бури пока ожидаются слабыми. Планета будет задета лишь краями выбросов плазмы, основная их масса пройдет мимо планеты, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что первая сильная магнитная буря 2026 года вошла в число крупнейших геомагнитных событий XXI века. Явление, возникшее 18 января в результате солнечной вспышки класса X1.9, достигло уровня G4.7. Пик активности пришелся на 18–19 января.

До этого ученые выяснили, что крупнейшее за последние два месяца скопление солнечных пятен полностью исчезло с поверхности светила. По их словам, наблюдения показывают, что от огромного комплекса под номером 4294-4298 не осталось никаких следов.

