Министерство образования и науки дало рекомендацию российским вузам по обучению китайских студентов после окончания каникул.
Предлагается для студентов из КНР «освоение образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»,
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое запрещает въезд на территорию России с 20 февраля гражданам КНР для работы, учёбы, в личных и туристических целях.
В январе Миноборнауки распорядилось продлить каникулы для китайских студентов в вузах до 2 марта. Изменения были внесены в учебный график.
Ранее NEWS.ru писал, что студенты Владивостокского государственного университета экономики и сервиса записали видеобращение со словами поддержки своих китайских коллег, которые обучаются на территории РФ. На видео студенты хором произносят фразу «Китай, держись!» на китайском языке.
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