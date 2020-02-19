https://static.news.ru/photo/f843df80-532e-11ea-9acf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство образования и науки дало рекомендацию российским вузам по обучению китайских студентов после окончания каникул.

Предлагается для студентов из КНР «освоение образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», сообщает РИА Новости.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое запрещает въезд на территорию России с 20 февраля гражданам КНР для работы, учёбы, в личных и туристических целях.

В январе Миноборнауки распорядилось продлить каникулы для китайских студентов в вузах до 2 марта. Изменения были внесены в учебный график.

Ранее NEWS.ru писал, что студенты Владивостокского государственного университета экономики и сервиса записали видеобращение со словами поддержки своих китайских коллег, которые обучаются на территории РФ. На видео студенты хором произносят фразу «Китай, держись!» на китайском языке.