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Российские студенты, обучающиеся во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса, записали видеообращение со словами поддержки китайских коллег, проходящих обучение в вузах на территории РФ. Акция связана с распространением в азиатском государстве коронавируса нового типа.

Об этом журналистам в среду, 19 февраля, рассказала руководитель пресс-службы университета Лариса Прохорова. Она отметила, что на видео студенты обращаются с поддержкой не только к своим одногруппникам, но и ко всем обучающимся в России студентам из КНР.

В видеообращении все хором произносят по-китайски фразу «Китай, держись!», — приводит слова Прохоровой РИА Новости.

Также ролик в поддержку граждан Китая записали медицинского центра Дальневосточного федерального университета. Они пожелали своим коллегам и всему народу КНР скорейшей победы в борьбе с вирусом.

Как писал NEWS.ru ранее, жертвами распространившегося в Китае коронавируса нового типа в настоящее время стали 2,7% заразившихся. Свыше 19% заболевших выздоровели. Такую статистику в среду, 19 февраля, обнародовали представители региональных комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.