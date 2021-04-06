Российские власти отказались вакцинировать мигрантов

https://static.news.ru/photo/d45ff666-96d1-11eb-bf76-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставить прививки трудовым мигрантам в России не планируется, заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Там сообщили, что сейчас в стране вакцинируют только российских граждан.

В настоящий момент на территории России осуществляется вакцинация граждан Российской Федерации, — сказал в оперштабе.

Так представители штаба ответили на вопрос журналистов о возможности обязать работодателей прививать от COVID-19 своих сотрудников-мигрантов, передаёт РИА Новости.

26 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иностранцев, проживающих в России, пока не будут прививать от коронавируса. По её словам, приоритетом пользуются российские граждане.

При этом, как писал NEWS.ru, адвокат Владимир Гончаров рассказал, что ни в одном официальном документе не говорится о том, что иностранцам в уколе от COVID-19 будет отказано. По этой причине они могут требовать получения прививки.

В России с 18 января по поручению президента Владимира Путина началась массовая вакцинация населения от коронавируса. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны.