05 сентября 2025 в 09:31

Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы в Россию

Роспотребнадзор контролирует информацию о случае бубонной чумы у непривитого жителя Монголии в 60 километрах от российской границы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Риск завоза опасной инфекции на территорию РФ оценивается как минимальный.

Роспотребнадзор взял на контроль сообщение о регистрации случая чумы у жителя Монголии. Ведомство постоянно взаимодействует с монгольскими коллегами из Национального центра зоонозных инфекций по вопросам контроля за природными очагами чумы. Риск завоза инфекции на территорию России оценивается как минимальный, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что специалисты в Монголии организовали комплекс мер по пресечению распространения чумы. Заразившийся госпитализирован, введен частичный карантин, проводится экстренная химиопрофилактика. Роспотребнадзор также проводит дополнительный комплекс профилактических мер.

Ранее сообщалось, что ученые разработали первую в России тест-систему, которая может выявлять сразу 25 различных вирусов. Набор реагентов позволяет одновременно определять все возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы и риновирусы, а также вирусы гриппа и COVID-19.

