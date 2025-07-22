Роскошные цветы и тонкий аромат: чайные розы на даче без особых хлопот

Роскошные цветы и тонкий аромат: чайные розы на даче без особых хлопот

Чайные розы — изысканное украшение любого сада с крупными цветами нежных оттенков и неповторимым ароматом. Их преимущества: продолжительное цветение с июня до осени, устойчивость к болезням и разнообразие сортов.

Для посадки выберите солнечное место с защитой от ветра и плодородной дренированной почвой. Сажайте розы весной или ранней осенью, заглубляя место прививки на 5 см. Регулярно поливайте под корень, избегая попадания воды на листья. Подкармливайте трижды за сезон: весной — азотными удобрениями, летом — комплексными, осенью — калийно-фосфорными.

На зиму окучьте кусты землей и укройте лапником. Обрезайте весной, удаляя слабые и поврежденные побеги. При правильном уходе чайные розы на даче будут радовать вас роскошными цветами и тонким ароматом все лето без особых хлопот!

Ранее стало известно, как заставить розы цвести дважды за лето даже в прохладном климате.