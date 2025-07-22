Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 03:33

Роскошные цветы и тонкий аромат: чайные розы на даче без особых хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чайные розы — изысканное украшение любого сада с крупными цветами нежных оттенков и неповторимым ароматом. Их преимущества: продолжительное цветение с июня до осени, устойчивость к болезням и разнообразие сортов.

Для посадки выберите солнечное место с защитой от ветра и плодородной дренированной почвой. Сажайте розы весной или ранней осенью, заглубляя место прививки на 5 см. Регулярно поливайте под корень, избегая попадания воды на листья. Подкармливайте трижды за сезон: весной — азотными удобрениями, летом — комплексными, осенью — калийно-фосфорными.

На зиму окучьте кусты землей и укройте лапником. Обрезайте весной, удаляя слабые и поврежденные побеги. При правильном уходе чайные розы на даче будут радовать вас роскошными цветами и тонким ароматом все лето без особых хлопот!

Ранее стало известно, как заставить розы цвести дважды за лето даже в прохладном климате.

розы
цветы
многолетники
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В двух российских аэропортах временно не летают самолеты
В Израиле посчитали призыв к прекращению огня на территории Газы вредным
Стало известно, почему ВСУ не переходят в наступление
Российские карты UnionPay одного известного банка не работают в ЕС
Перечислены фразы, по которым дети могут распознать мошенников
Россиянам раскрыли, отменят ли ЖКУ-льготы из-за повышения тарифов
Врач раскрыла, как правильно хранить фрукты и ягоды на самом деле
Одно из государств ЕС увеличит закупки российского газа
Наемник из «нейтральной» европейской страны погиб на Украине
Переговоры в Стамбуле: что грозит Украине в случае провала, чего хочет РФ
Парфюмерный гид: как выбрать духи для себя
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 22 июля, букет аллергенов
«Женщина скончалась»: врачи не нашли лекарств для оказания помощи пациентке
Рассекречены документы об убийстве легендарного американского активиста
Землетрясение произошло около крупного города Папуа — Новой Гвинеи
В США предположили, чем для Зеленского обернется скандал с НАБУ
«Зачистила все»: СБУ изъяла материалы о следствии вокруг команды Зеленского
Молодая невеста Лепса пытается сделать из него «краша» молодых
Женщина попала в больницу с инфарктом из-за маленького насекомого
Известный высотный парк в Сочи закрыли из-за трагедии
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.