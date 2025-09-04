Саммит ШОС — 2025
Осенняя подкормка роз: яичная скорлупа для здоровья и пышного цветения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Розы — настоящие королевы сада. Чтобы они радовали пышными бутонами, особенно осенью, им нужна правильная подкормка. Один из самых простых и эффективных способов — использовать яичную скорлупу. Этот недооценённый ингредиент содержит кальций и другие микроэлементы, которые укрепляют кусты и помогают подготовиться к новому сезону.

Что понадобится

  • яичная скорлупа (любого количества, собранного за год)
  • кофемолка или измельчитель для специй
  • чистая ёмкость для хранения порошка

Как правильно подкормить розы

Шаг 1. Сушка скорлупы

Собирайте скорлупу в течение всего сезона и дайте ей полностью высохнуть. Разложите на бумаге в тёплом и проветриваемом месте, чтобы избежать плесени.

Шаг 2. Измельчение

Поместите высушенную скорлупу в кофемолку и перемолите до порошкообразного состояния. Чем мельче порошок, тем быстрее его усвоят растения.

Шаг 3. Внесение в почву

В сентябре равномерно рассыпьте порошок вокруг каждого куста. Легонько заделайте его в верхний слой почвы, чтобы кальций быстрее проник в корни.

Шаг 4. Полив

После внесения удобрения хорошо полейте почву. Влага поможет микроэлементам раствориться и стать доступными для роз.

Эта простая осенняя подкормка укрепляет кусты, повышает устойчивость к болезням и способствует более пышному цветению в следующем сезоне.

розы
растения
советы
подкормки
