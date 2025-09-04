Осенняя подкормка роз: яичная скорлупа для здоровья и пышного цветения

Розы — настоящие королевы сада. Чтобы они радовали пышными бутонами, особенно осенью, им нужна правильная подкормка. Один из самых простых и эффективных способов — использовать яичную скорлупу. Этот недооценённый ингредиент содержит кальций и другие микроэлементы, которые укрепляют кусты и помогают подготовиться к новому сезону.

Что понадобится

яичная скорлупа (любого количества, собранного за год)

кофемолка или измельчитель для специй

чистая ёмкость для хранения порошка

Как правильно подкормить розы

Шаг 1. Сушка скорлупы

Собирайте скорлупу в течение всего сезона и дайте ей полностью высохнуть. Разложите на бумаге в тёплом и проветриваемом месте, чтобы избежать плесени.

Шаг 2. Измельчение

Поместите высушенную скорлупу в кофемолку и перемолите до порошкообразного состояния. Чем мельче порошок, тем быстрее его усвоят растения.

Шаг 3. Внесение в почву

В сентябре равномерно рассыпьте порошок вокруг каждого куста. Легонько заделайте его в верхний слой почвы, чтобы кальций быстрее проник в корни.

Шаг 4. Полив

После внесения удобрения хорошо полейте почву. Влага поможет микроэлементам раствориться и стать доступными для роз.

Эта простая осенняя подкормка укрепляет кусты, повышает устойчивость к болезням и способствует более пышному цветению в следующем сезоне.

