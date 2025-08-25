Осы в шоке: виноград спасает простой раствор с йодом и борной кислотой

Созревание винограда — долгожданный момент для садоводов. Но вместе со сладкими ягодами на участке появляются осы. Эти насекомые повреждают кожицу плодов, что приводит к их быстрой порче и делает виноград непригодным для хранения.

Существует множество способов борьбы с осами, но далеко не все они безопасны для растений и человека. Эксперты советуют выбирать натуральные методы защиты урожая.

Натуральный раствор против ос

Эффективное средство готовится всего из трёх компонентов:

вода — 10 л;

борная кислота — 20–30 г;

йод — 10 капель.

Все ингредиенты нужно тщательно размешать до полного растворения.

Как применять

Обработку винограда лучше проводить вечером, когда нет ветра и осадков. Достаточно одной процедуры, и растения будут защищены от ос на целую неделю.

Такой раствор полностью безопасен для человека и виноградных кустов, но при этом эффективно отпугивает насекомых. Благодаря этому урожай сохранит свежесть и сладость.

