https://static.news.ru/photo/e93b867a-e51d-11e9-bbee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сайт информационного агентства «Фергана» был заблокирован вечером 1 октября без объяснения причин. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

В сообщении указано, что доступ к странице ограничен на территории РФ на основании статьи 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

По словам главного редактора издания Марии Дубновой, блокировка произошла без какого-либо предупреждения. В эфире радиостанции « Эхо Москвы » Дубнова отметила, что для всех сотрудников и руководства агентства это стало неожиданностью.

Ни я, ни генеральный директор не получали никаких писем, звонков, просто нас закрыли и всё. С чем это связано, непонятно, — сказала она.

Дубнова рассказала, что у неё уже был опыт общения с Роскомнадзором. По её словам, они всегда сначала присылают сообщения, потом объясняют, к какой статье претензия.

Если информация или статья не удалена, только после этого должны блокировать сайт. Но вчерашняя блокировка была внезапная, без всяких предупреждений, — отметила главред.

Редакция не исключает обращения в суд. При этом запрос в ведомство был отправлен накануне, а ответа до сих пор нет. Дубнова считает, что сайт закрыли незаконно и в обход соответствующей процедуре.

Ранее председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что парламентарии рассмотрят законопроект, который позволит Роскомнадзору блокировать «живодёрский контент» до решения суда, писал News.ru.