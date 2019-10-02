Сайт информационного агентства «Фергана» был заблокирован вечером 1 октября без объяснения причин. Информация об этом размещена на
В сообщении указано, что доступ к странице ограничен на территории РФ на основании статьи 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
По словам главного редактора издания Марии Дубновой, блокировка произошла без какого-либо предупреждения. В эфире радиостанции «
Ни я, ни генеральный директор не получали никаких писем, звонков, просто нас закрыли и всё. С чем это связано, непонятно, — сказала она.
Дубнова рассказала, что у неё уже был опыт общения с Роскомнадзором. По её словам, они всегда сначала присылают сообщения, потом объясняют, к какой статье претензия.
Если информация или статья не удалена, только после этого должны блокировать сайт. Но вчерашняя блокировка была внезапная, без всяких предупреждений, — отметила главред.
Редакция не исключает обращения в суд. При этом запрос в ведомство был отправлен накануне, а ответа до сих пор нет. Дубнова считает, что сайт закрыли незаконно и в обход соответствующей процедуре.
Ранее председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что парламентарии рассмотрят законопроект, который позволит Роскомнадзору блокировать «живодёрский контент» до решения суда, писал News.ru.
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