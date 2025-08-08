Рисовая закуска с овощами на зиму! Любимая у семьи — улетает на ура

Рисовая закуска с овощами на зиму! Любимая у семьи — улетает на ура! Этот рецепт стал настоящим открытием — ароматная, сытная закуска, которая идеально дополняет мясные блюда или хороша сама по себе с хрустящим хлебом.

Ингредиенты

Помидоры — 3 кг

Лук репчатый — 500 г

Морковь — 500 г

Сладкий перец — 12 шт.

Рис круглозерный — 200 г

Масло подсолнечное — 300 мл

Сахар — 200 г

Соль — 2 ст. л.

Приготовление

Овощи подготавливаем: помидоры и перец режем кубиками, лук — полукольцами, морковь трём на крупной тёрке. В кастрюлю с толстым дном выкладываем все овощи, добавляем масло, соль и сахар. Тушим на среднем огне 30 минут, периодически помешивая. Добавляем промытый рис, тщательно перемешиваем и готовим ещё 1 час на слабом огне под крышкой. Горячую массу раскладываем по стерильным банкам, сразу закатываем, переворачиваем и укутываем до полного остывания.

