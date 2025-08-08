Рисовая закуска с овощами на зиму! Любимая у семьи — улетает на ура! Этот рецепт стал настоящим открытием — ароматная, сытная закуска, которая идеально дополняет мясные блюда или хороша сама по себе с хрустящим хлебом.
Ингредиенты
- Помидоры — 3 кг
- Лук репчатый — 500 г
- Морковь — 500 г
- Сладкий перец — 12 шт.
- Рис круглозерный — 200 г
- Масло подсолнечное — 300 мл
- Сахар — 200 г
- Соль — 2 ст. л.
Приготовление
- Овощи подготавливаем: помидоры и перец режем кубиками, лук — полукольцами, морковь трём на крупной тёрке.
- В кастрюлю с толстым дном выкладываем все овощи, добавляем масло, соль и сахар. Тушим на среднем огне 30 минут, периодически помешивая.
- Добавляем промытый рис, тщательно перемешиваем и готовим ещё 1 час на слабом огне под крышкой.
- Горячую массу раскладываем по стерильным банкам, сразу закатываем, переворачиваем и укутываем до полного остывания.
