08 августа 2025 в 08:30

Рисовая закуска с овощами на зиму! Любимая у семьи — улетает на ура

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рисовая закуска с овощами на зиму! Любимая у семьи — улетает на ура! Этот рецепт стал настоящим открытием — ароматная, сытная закуска, которая идеально дополняет мясные блюда или хороша сама по себе с хрустящим хлебом.

Ингредиенты

  • Помидоры — 3 кг
  • Лук репчатый — 500 г
  • Морковь — 500 г
  • Сладкий перец — 12 шт.
  • Рис круглозерный — 200 г
  • Масло подсолнечное — 300 мл
  • Сахар — 200 г
  • Соль — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Овощи подготавливаем: помидоры и перец режем кубиками, лук — полукольцами, морковь трём на крупной тёрке.
  2. В кастрюлю с толстым дном выкладываем все овощи, добавляем масло, соль и сахар. Тушим на среднем огне 30 минут, периодически помешивая.
  3. Добавляем промытый рис, тщательно перемешиваем и готовим ещё 1 час на слабом огне под крышкой.
  4. Горячую массу раскладываем по стерильным банкам, сразу закатываем, переворачиваем и укутываем до полного остывания.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

рис
овощи
закатки
закрутки
соленья
Ольга Шмырева
О. Шмырева
