Редис без горечи и полива: сажаю в строго определенное время и собираю сочные корнеплоды ведрами

Главный секрет сочного редиса без горечи — строгое соблюдение сроков посадки. Сеять его нужно как можно раньше, как только сойдет снег, примерно в конце марта — начале апреля. Весенняя земля еще холодная, но редису это не страшно: его семена прорастают уже при +2…+3°C, а всходы выдерживают заморозки до -3°C. В это время грунт максимально напитан талыми водами, поэтому полив до появления всходов не требуется, особенно если грядку накрыть пленкой или спанбондом для сохранения влаги. Короткий световой день и отсутствие палящего солнца создают идеальные условия для роста корнеплодов — они вырастают крупными, нежными, без горечи и не стрелкуются.

Грядку лучше подготовить с осени: перекопать на штык лопаты, внести ведро компоста и литровую банку золы на квадратный метр. Весной семена заделывают на глубину 1,5–2 см, выдерживая расстояние между ними 10–15 см. Благодаря этой методике редис получается самым удачным, сочным и хрустящим.

