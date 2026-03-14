14 марта 2026 в 11:30

Редис без горечи и полива: сажаю в строго определенное время и собираю сочные корнеплоды ведрами

Фото: D-NEWS.ru
Главный секрет сочного редиса без горечи — строгое соблюдение сроков посадки. Сеять его нужно как можно раньше, как только сойдет снег, примерно в конце марта — начале апреля. Весенняя земля еще холодная, но редису это не страшно: его семена прорастают уже при +2…+3°C, а всходы выдерживают заморозки до -3°C. В это время грунт максимально напитан талыми водами, поэтому полив до появления всходов не требуется, особенно если грядку накрыть пленкой или спанбондом для сохранения влаги. Короткий световой день и отсутствие палящего солнца создают идеальные условия для роста корнеплодов — они вырастают крупными, нежными, без горечи и не стрелкуются.

Грядку лучше подготовить с осени: перекопать на штык лопаты, внести ведро компоста и литровую банку золы на квадратный метр. Весной семена заделывают на глубину 1,5–2 см, выдерживая расстояние между ними 10–15 см. Благодаря этой методике редис получается самым удачным, сочным и хрустящим.

Общество
Общество
Делать мегалегко! Самый вкусный летний салат с огурцом, редисом и сырком
Общество
Кладу в лунку три листочка — и кусты ломятся от плодов. Томаты завалят по самые макушки
Общество
С этим многолетником ваш сад превратится в сокровищницу: россыпь лимонных горошин и ни капли ухода
Семья и жизнь
7 главных нарушений в СНТ, за которые оштрафуют в 2026 году
редис
дачники
садоводы
огороды
Мария Левицкая
М. Левицкая
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

