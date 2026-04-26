Беру грудку, яйца и зеленый лук. Салат «Нежный апрель» готовлю каждую весну: хрустящий, витаминный, ароматный

Беру отварную куриную грудку, свежий редис, огурец, яйца и зеленый лук — нарезаю кубиками, смешиваю, заправляю сметаной или майонезом. Через 3 минуты на столе салат, который получается сочным, хрустящим, витаминным и таким ароматным, что его хочется есть ложкой.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для весеннего обеда или ужина. Получается обалденная вкуснятина: нежная курица, хрустящий редис и огурец, мягкие яйца и свежий зеленый лук — все это в легкой заправке, которая делает салат сочным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: 200 г отварной куриной грудки, 5–6 редисок, 1 свежий огурец, 3 вареных яйца, пучок зеленого лука, соль и перец по вкусу, 2 столовые ложки сметаны или майонеза. Курицу, редис, огурец и яйца нарежьте небольшими кубиками. Зеленый лук мелко порубите. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, посолите, поперчите, заправьте сметаной или майонезом. Подавайте сразу — этот салат исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

Мария Левицкая
