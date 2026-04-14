Рецепт из турецкого отеля! Теперь готовлю эти блинчики дома — пышные, воздушные, с тысячей пузырьков

Готовим турецкие дрожжевые блины на манке — пышные, воздушные, с тысячей пузырьков. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для оригинального завтрака или уютного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: пышные воздушные блинчики с хрустящей корочкой, а внутри — нежная пористая текстура с тысячей пузырьков, которые делают их невесомыми и очень аппетитными.

Для приготовления вам понадобится: 2 стакана манной крупы, 1 стакан муки, 3 стакана теплой воды, 1 чайная ложка соли, 2 столовые ложки сахара, 1 пачка сухих дрожжей (12 г), растительное масло для жарки, начинка по вкусу (сыр, творог, зелень). Смешайте все сухие ингредиенты: муку, манку, соль, сахар и дрожжи.

Залейте теплой водой, перемешайте венчиком и оставьте на 30 минут. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом, вылейте немного теста. Готовьте только с одной стороны, пока тесто не схватится сверху. Положите начинку, защипните края в треугольник. Подавайте горячими — эти блинчики покорят вашу семью.

