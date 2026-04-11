Три яйца, чуть молока и масла — хрустящие вафельные трубочки на сковороде без вафельницы

Когда хочется домашнего десерта, а специальной техники нет, этот рецепт выручает идеально. Простые ингредиенты превращаются в тонкие, хрустящие трубочки с тем самым вкусом из детства.

Готовятся быстро, а съедаются еще быстрее — особенно с любимой начинкой.

Продукты

Яйца — 3 шт., сахар — 100 г, молоко — 120 мл, сливочное масло — 100 г, мука — 200 г, ванилин — щепотка.

Как готовить

Яйца взбивают с сахаром и ванилином около 5 минут до светлой пышной массы. Добавляют растопленное сливочное масло и молоко, перемешивают до однородности. Затем постепенно вводят просеянную муку, чтобы получилось гладкое, слегка вязкое тесто.

Сковороду хорошо разогревают без масла. Выливают небольшое количество теста и быстро распределяют тонким слоем. Обжаривают до золотистого цвета с двух сторон. Пока блинчик горячий и мягкий, его сразу сворачивают в трубочку.

После остывания трубочки становятся хрустящими. Их можно наполнить сгущенкой, вареньем или кремом.

