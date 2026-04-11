Три яйца, чуть молока и масла — хрустящие вафельные трубочки на сковороде без вафельницы

Когда хочется домашнего десерта, а специальной техники нет, этот рецепт выручает идеально. Простые ингредиенты превращаются в тонкие, хрустящие трубочки с тем самым вкусом из детства.

Готовятся быстро, а съедаются еще быстрее — особенно с любимой начинкой.

Продукты

Яйца — 3 шт., сахар — 100 г, молоко — 120 мл, сливочное масло — 100 г, мука — 200 г, ванилин — щепотка.

Как готовить

Яйца взбивают с сахаром и ванилином около 5 минут до светлой пышной массы. Добавляют растопленное сливочное масло и молоко, перемешивают до однородности. Затем постепенно вводят просеянную муку, чтобы получилось гладкое, слегка вязкое тесто.

Сковороду хорошо разогревают без масла. Выливают небольшое количество теста и быстро распределяют тонким слоем. Обжаривают до золотистого цвета с двух сторон. Пока блинчик горячий и мягкий, его сразу сворачивают в трубочку.

После остывания трубочки становятся хрустящими. Их можно наполнить сгущенкой, вареньем или кремом.

Ранее мы делились рецептом картофельного немецкого салата. От него не оторваться — на застолье стал хитом.

Желейные яйца вместо крашенок: разноцветные, яркие и нарядные. Украшение пасхального стола
Меренга, которая всегда получается: швейцарская, в духовке и лимонная
Английские булочки с крестами — пасхальная выпечка из Великобритании: готовим Hot Cross Buns
Идеальные пропорции для влажного кулича — он точно получится. Рецепт на Пасху-2026, который останется с вами
Блины «2/2/1» — нежные, тонкие и не рвутся: пропорции, которые легко запомнить
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МЧС раскрыло, сколько спасателей устраняют последствия паводков в Дагестане
Повар рассказал о питании космонавтов на орбите
Житель Запорожской области попал в больницу после атаки ВСУ
Британию предупредили о серьезных рисках после угроз России
Раскрыты новые тренды на Пасху вместо традиционных куличей и яиц
Доброволец рассказал, как эвакуировали спасенных на Камчатке туристов
Путин объяснил принятие в России закона о виноградарстве
Сын Наташи Королевой раскрыл «грязные» тайны семейной жизни
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 апреля: где сбои в России
Два микрорайона Энергодара погрузились во тьму
На Западе удивились заявлению Мелании Трамп об Эпштейне
Стали известны новые подробности о пострадавших при взрыве во Владикавказе
Появилось видео приземления корабля лунной миссии Artemis II
В США назвали причину, по которой Иран не может открыть Ормузский пролив
Полиция спасла мальчика, которого отец на год замуровал в фургоне
Памятник звезде бейсбола повредили прямо во время открытия
Кондратьев сообщил Путину об открытии всех пляжей на Кубани в этом году
В США врачи 20 минут беседовали в палате рядом с умирающим пациентом
Российские посланцы стали участниками одного из главных чудес христианства
ВСУ «добрались» до несовершеннолетних
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
