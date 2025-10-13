Рецепт этих куриных рулетов ищут все! Просто и вкусно. Нежные рулетики с тягучим сыром за 15 минут

Этот рецепт куриных рулетов не зря стал настоящим хитом! Его ищут, готовят и передают из рук в руки, потому что он сочетает в себе три волшебных качества: невероятную простоту, потрясающий вкус и эффектный внешний вид. Эти рулетики выглядят как блюдо из ресторана, но готовятся на обычной домашней кухне без лишних хлопот. Нежное куриное филе, сочная морковно-сырная начинка и ароматная зелень создают такую гармонию вкуса, что оторваться просто невозможно. А какой аппетитный запах стоит на кухне во время готовки! Это тот самый рецепт, который выручит и в будний день, и на праздничном застолье, когда хочется удивить гостей чем-то особенным.

Для рулетов вам понадобится: 700 г куриного филе, 150 г моцареллы, 150 г моркови, 15 г петрушки, 150 г йогурта, 7 г черного перца, 10 г соли. Для салата: по 200 г белокочанной и красной капусты, 2 огурца, 150 г помидоров черри, 100 г консервированной кукурузы, 30 г майонеза, 10 г чеснока и 8 г соли. Куриное филе отбейте через пищевую пленку до толщины около 1 см. Посолите, поперчите. Натрите морковь на мелкой терке, смешайте с мелко нарезанной петрушкой и частью моцареллы. Начинку выложите на филе, сверните плотные рулеты и закрепите зубочистками. Смажьте рулеты йогуртом и запекайте 25-30 минут при 200°C. Для салата нашинкуйте капусту, нарежьте огурцы и помидоры, смешайте с кукурузой. Заправьте майонезом с давленым чесноком, посолите. Подавайте рулеты горячими с хрустящим салатом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.