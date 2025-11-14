Развеян один миф о кофе

Большое количество кофе не поднимает давление, заявил врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». По его словам, привыкший к кофе человек сможет добиться от напитка такого эффекта в случае, если он на время прекратит его пить.

Почему кофе не действует? Кофеин приводит к сужению кровеносных сосудов и повышению давления. Но это если вы пьете кофе первый раз в жизни. Поэтому эта стратегия не очень эффективная, — объяснил Агапкин.

Ранее нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что зависимость от кофе нередко приводит к проблемам с ЖКТ, в том числе изжоге. Кроме того, злоупотребление этим напитком повышает давление.

Также нутрициолог Юлия Попова заявила, что чрезмерное употребление некачественного кофе может привести к проблемам со зрением. Однако, по ее словам, основную опасность представляет не сам напиток, а технология его переработки.

До этого врач Александр Умнов рассказал, что тыквенный латте может вызывать расстройство пищеварения. По его словам, напиток также противопоказан диабетикам из-за высокого содержания сахара.