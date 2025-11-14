Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 10:21

Развеян один миф о кофе

Реабилитолог Агапкин: большое количество кофе не поднимает давление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Большое количество кофе не поднимает давление, заявил врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». По его словам, привыкший к кофе человек сможет добиться от напитка такого эффекта в случае, если он на время прекратит его пить.

Почему кофе не действует? Кофеин приводит к сужению кровеносных сосудов и повышению давления. Но это если вы пьете кофе первый раз в жизни. Поэтому эта стратегия не очень эффективная, — объяснил Агапкин.

Ранее нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что зависимость от кофе нередко приводит к проблемам с ЖКТ, в том числе изжоге. Кроме того, злоупотребление этим напитком повышает давление.

Также нутрициолог Юлия Попова заявила, что чрезмерное употребление некачественного кофе может привести к проблемам со зрением. Однако, по ее словам, основную опасность представляет не сам напиток, а технология его переработки.

До этого врач Александр Умнов рассказал, что тыквенный латте может вызывать расстройство пищеварения. По его словам, напиток также противопоказан диабетикам из-за высокого содержания сахара.

Читайте также
Аналитики назвали самые популярные товары на АЗС после бензина и дизеля
Рынки
Аналитики назвали самые популярные товары на АЗС после бензина и дизеля
Найдена идеальная формула для баланса кофе и чая
Здоровье/красота
Найдена идеальная формула для баланса кофе и чая
Развитие метаболических заболеваний связали с одним популярным напитком
Здоровье/красота
Развитие метаболических заболеваний связали с одним популярным напитком
Розы из яблок превращаются в ароматный чай — такое возможно? Еще как — вот рецепт моего любимого осеннего напитка
Общество
Розы из яблок превращаются в ароматный чай — такое возможно? Еще как — вот рецепт моего любимого осеннего напитка
Врач развеяла популярный миф о сахарном диабете
Здоровье/красота
Врач развеяла популярный миф о сахарном диабете
кофе
напитки
врачи
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерматолог дала советы по уходу за кожей при сахарном диабете
Опубликован рейтинг сильнейших армий мира
Нарколог назвала причины отказа россиян от алкоголя
На Украине взорвался энергообъект
Названы артисты, которые проиграли борьбу с диабетом
В Европе будут создаваться «коридоры военной мобильности»
Дезертировавшие морпехи ВСУ сдались в плен российским военным
Наступление ВС РФ на Покровск 14 ноября: что там на самом деле, Мирноград
В ВС России рассказали об отступлении ВСУ на одном из участков фронта
Детям на пароме вместо гонки включили порнофильм
Овечкин поздравил канадского форварда с юбилейным очком необычным подарком
Магнитные бури сегодня, 14 ноября: что завтра, проблемы с ЖКТ, боли, стресс
В Новороссийске отчитались о последствиях атаки украинских БПЛА
Жюри Всероссийского конкурса «Семейная память» определило победителей
Развитие метаболических заболеваний связали с одним популярным напитком
Telegram заблокировал за один день более полумиллиона каналов
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Забудьте о сложностях: идеальные свиные ребра в фольге за 3 шага
Целый гарнизон ВСУ оказался на грани полного краха
Стиль без переплат: как одеваться дорого и модно
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.