08 февраля 2026 в 10:00

«Райские палочки» за 15 минут! Самая вкусная выпечка к чаю — тает во рту

Фото: D-NEWS.ru
Возьмите масло, яйца и кокосовую стружку — и создайте волшебное лакомство, которое исчезает за минуты. Это гениально простое и невероятно ароматное угощение, где тесто замешивается ложкой, а результат поражает своей идеальной текстурой. Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, золотистые снаружи палочки с насыщенной песочной структурой, которые внутри остаются нежными и буквально тают во рту, оставляя глубокий, сладкий вкус кокоса.

Для приготовления вам понадобится: 300 г размягченного сливочного масла или маргарина, 200 г сахара, 3 яйца, 300 г кокосовой стружки, 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя. В глубокой миске смешайте размягченное масло и сахар до однородности. Добавьте яйца по одному, хорошо перемешивая после каждого. Всыпьте кокосовую стружку, муку, смешанную с разрыхлителем, и быстро замесите мягкое тесто. Духовку разогрейте до 180 °C. Противень застелите бумагой для выпечки. Столовой ложкой или слегка влажными руками сформируйте из теста продолговатые палочки или шарики, выложите их на противень на расстоянии друг от друга. Выпекайте 12–15 минут до появления легкого румянца по краям. Дайте палочкам полностью остыть на решетке — они станут еще более хрустящими. Подавайте к чаю или кофе.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Мария Левицкая
М. Левицкая
