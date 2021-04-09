Исследование: только 40% россиян работают по специальности

https://static.news.ru/photo/bd72176e-99dc-11eb-b1ad-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Около 38% россиян, имеющих высшее образование, трудятся не по специальности. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого одним из крупнейших онлайн-сервисов по поиску работы. Полученное образование пригодилось 40% россиян, ещё 22% работают в смежных отраслях.

Трудоустроенных в соответствии с квалификационной записью в дипломе больше среди тех, кто получает зарплату более 80 тысяч рублей, таковых 53%. Среди тех, кто зарабатывает менее 29 тысяч рублей в месяц, по специальности работают 23%.

По данным исследования, по специальности работают 75% психологов, 72% преподавателей, 69% бухгалтеров, 53% экономистов, 47% системных администраторов, 44% маркетологов, по 43% программистов и переводчиков.

Ушли в другие сферы 71% менеджеров по продажам, 69% менеджеров по работе с клиентами, 54% менеджеров по логистике, 53% менеджеров по закупкам, 50% дизайнеров, по 42% секретарей и HR-менеджеров.

По смежной или близкой специальности работают 42% менеджеров проекта, 34% маркетологов, 31% дизайнеров, 30% инженерно-технических работников, 29% экономистов.

Вместе с тем, как отметили авторы исследования, работать по специальности, полученной в вузе, в последние годы стало больше россиян.

Исследование проводилось с 19 марта по 4 апреля во всех федеральных округах. О своём трудовом опыте рассказали более 3,5 тысячи россиян старше 18 лет, имеющие высшее образование и опыт работы.

Ранее, как писал NEWS.ru, в России до 31 июля продлили упрощённый порядок регистрации безработных в центрах занятости.