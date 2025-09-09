Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 05:26

Пышные оладушки без грамма муки: рецепт для идеального завтрака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Воздушные оладушки без муки — это нежный и легкий вариант завтрака, который отличается особой пышностью и невесомой текстурой. В основе рецепта всего несколько простых ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике. Такие оладьи идеально подходят для тех, кто следит за питанием или избегает глютена.

2 спелых банана разминают вилкой до состояния пюре. Добавляют 2 яйца и тщательно перемешивают. Вводят 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. При желании можно добавить 1 ст. л. сахара или меда. Тесто выкладывают столовой ложкой на разогретую антипригарную сковороду. Жарят на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Оладьи получаются пористыми и нежными, хорошо сочетаются с ягодами, медом или сметаной.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

