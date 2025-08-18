Пышная творожная лепешка на замену сырникам: готовится за считаные минуты

Творожная лепешка готовится за считаные минуты и получается пышной, с мягкой текстурой внутри и румяной корочкой снаружи. Она идеальна на замену сырникам.

Для приготовления смешайте 200 г творога (5–9%), 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 1 ст. л. сахара, щепотку соли и 1/2 ч. л. разрыхлителя. Тесто должно быть мягким, но не липким. Раскатайте в круг толщиной 1 см, обжарьте на сухой антипригарной сковороде 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой на среднем огне.

Секрет пышности — не переворачивать раньше времени, а только когда появится золотистая каемка. Подавайте теплой с медом, ягодами или сметаной — эта лепешка хороша и как завтрак, и как десерт, содержа всего 140 ккал/100 г при 12 г белка.

