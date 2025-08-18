Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 00:05

Пышная творожная лепешка на замену сырникам: готовится за считаные минуты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожная лепешка готовится за считаные минуты и получается пышной, с мягкой текстурой внутри и румяной корочкой снаружи. Она идеальна на замену сырникам.

Для приготовления смешайте 200 г творога (5–9%), 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 1 ст. л. сахара, щепотку соли и 1/2 ч. л. разрыхлителя. Тесто должно быть мягким, но не липким. Раскатайте в круг толщиной 1 см, обжарьте на сухой антипригарной сковороде 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой на среднем огне.

Секрет пышности — не переворачивать раньше времени, а только когда появится золотистая каемка. Подавайте теплой с медом, ягодами или сметаной — эта лепешка хороша и как завтрак, и как десерт, содержа всего 140 ккал/100 г при 12 г белка.

Ранее стало известно, как приготовить кабачковую лепешку с сыром, который тянется при разрезе.

творог
лепешки
рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине объявили воздушную тревогу
ВСУ обрушили на ДНР шквал ударов
На Солнце практически пропали пятна
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Евстигней-житник 18 августа: приметы дня на урожай и зиму
В ГД предложили способ облегчить жизнь российских семей с ипотекой
«Империалист»: Путин пошутил над Лавровым из-за свитера
Названо условие, из-за которого Трамп бросит Украину и Зеленского
Строитель тяжело пострадал в результате удара украинского дрона по ДНР
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 августа 2025 года
Предательство друзей, суды, ДЦП дочери: как живет вдова Алексея Баталова
«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ
Стало известно, как ВСУ пытаются спастись от российских дронов в Херсоне
Силы ПВО приготовились отражать атаку ВСУ на российский регион
Рубио рассказал, как санкции США беспокоят Европу
В Херсоне прогремел взрыв
В ЕС заявили, что Россия потребовала вывести украинские войска из Донбасса
Названо число пострадавших из-за удара дрона ВСУ по Белгородской области
В Саратове скульптура «Кот ученый» насмерть придавила девочку
Спасатели сняли троих мужчин с дрейфующей лодки под Саратовом
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.