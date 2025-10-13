Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 05:46

После такого завтрака вы не захотите булок: лепешка из геркулеса с вареньем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Попробуйте приготовить невероятно простую и полезную лепешку из геркулеса и варенья, которая станет вашим любимым полезным десертом. После такого завтрака вы не захотите булок!

Польза такого блюда очевидна: овсянка содержит клетчатку для улучшения пищеварения, медленные углеводы для длительного насыщения и витамины группы В.

Вам понадобится: 100 г овсяных хлопьев, 1 яйцо, 2 ст. л. любимого варенья, 3 ст. л. молока или кефира, щепотка разрыхлителя и соли. Смешайте все ингредиенты до однородной консистенции и оставьте на 5 минут для набухания хлопьев. Тесто выложите на разогретую сковороду с антипригарным покрытием, формируя лепешку толщиной 1–1,5 см. Жарьте под крышкой на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Вкус лепешки — идеальный баланс нежной овсяной основы и сладких ягодных ноток варенья, с мягкой текстурой внутри и хрустящей корочкой снаружи. Это прекрасный вариант полезного завтрака или перекуса для тех, кто следит за питанием.

Ранее стало известно, как приготовить сочные оладьи из куриной грудки.

Дарья Иванова
Д. Иванова
