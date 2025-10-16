Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 03:46

Теперь завтрак готовлю только так: белковые пирожки из творога и зелени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Белковые пирожки из творога и зелени — один из вариантов полезной выпечки с обалденным вкусом. В них нежная основа с пикантными нотками сыра и свежей зеленью сочетается с хрустящей корочкой и сочной текстурой внутри.

Вам понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, 100 г тертого сыра, 3 ст. л. муки или отрубей, пучок зелени (укроп, петрушка), соль и специи по вкусу. Смешайте творог с яйцом до однородной массы, добавьте тертый сыр, мелко рубленную зелень, муку и специи. Замесите тесто, которое должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Сформируйте небольшие пирожки-колобки и выложите их на противень с антипригарным покрытием или силиконовый коврик. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Эти пирожки особенно хороши в теплом виде со сметаной или йогуртовым соусом, они богаты белком и прекрасно подходят для полезного перекуса даже тем, кто следит за фигурой. Теперь завтрак готовлю только так!

Ранее стало известно, как приготовить домашний куриный рулет для бутербродов: на замену колбасе.

