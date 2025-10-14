Испеките... нет, пожарьте эти восхитительные яблочные пальчики! Простая вкуснятина на творожном тесте

Иногда самые простые продукты способны превратиться в нечто невероятно вкусное! Эти яблочные пальчики на творожном тесте — именно тот случай. Они напоминают нежные трубочки или маленькие рулетики с сочной яблочной начинкой внутри. Творожное тесто после обжарки в масле приобретает восхитительную хрустящую корочку снаружи, оставаясь при этом мягким и воздушным внутри. А когда ты откусываешь кусочек, и теплая яблочная начинка буквально тает во рту... это просто невероятно! Такая выпечка станет настоящей звездой любого чаепития, особенно если подать ее с сахарной пудрой или ванильным соусом.

Для теста вам понадобится: 200 г творога, 1 яйцо, 6-7 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли и ½ ч. л. разрыхлителя. Для начинки: 2 средних яблока, 1 ч. л. корицы и 1 ст. л. сахара. Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль и перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Накройте его и дайте отдохнуть 15-20 минут. Яблоки очистите от кожуры, натрите на крупной терке и слегка отожмите от лишнего сока. Смешайте с корицей и сахаром. Тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной около 5 мм. Разрежьте его на длинные полоски шириной 4-5 см. На каждую полоску выложите вдоль одной стороны яблочную начинку. Аккуратно сверните полоску рулетиком, защипнув края, чтобы начинка не вытекала. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло (слой около 2 см). Обжаривайте пальчики партиями по 2-3 минуты со всех сторон до золотистого цвета. Готовые пальчики выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте их теплыми, посыпав сахарной пудрой.

