14 октября 2025 в 19:00

Испеките... нет, пожарьте эти восхитительные яблочные пальчики! Простая вкуснятина на творожном тесте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда самые простые продукты способны превратиться в нечто невероятно вкусное! Эти яблочные пальчики на творожном тесте — именно тот случай. Они напоминают нежные трубочки или маленькие рулетики с сочной яблочной начинкой внутри. Творожное тесто после обжарки в масле приобретает восхитительную хрустящую корочку снаружи, оставаясь при этом мягким и воздушным внутри. А когда ты откусываешь кусочек, и теплая яблочная начинка буквально тает во рту... это просто невероятно! Такая выпечка станет настоящей звездой любого чаепития, особенно если подать ее с сахарной пудрой или ванильным соусом.

Для теста вам понадобится: 200 г творога, 1 яйцо, 6-7 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли и ½ ч. л. разрыхлителя. Для начинки: 2 средних яблока, 1 ч. л. корицы и 1 ст. л. сахара. Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль и перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Накройте его и дайте отдохнуть 15-20 минут. Яблоки очистите от кожуры, натрите на крупной терке и слегка отожмите от лишнего сока. Смешайте с корицей и сахаром. Тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной около 5 мм. Разрежьте его на длинные полоски шириной 4-5 см. На каждую полоску выложите вдоль одной стороны яблочную начинку. Аккуратно сверните полоску рулетиком, защипнув края, чтобы начинка не вытекала. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло (слой около 2 см). Обжаривайте пальчики партиями по 2-3 минуты со всех сторон до золотистого цвета. Готовые пальчики выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте их теплыми, посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

рецепты
яблоки
кулинария
десерты
выпечка
творог
Мария Левицкая
М. Левицкая
