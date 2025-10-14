Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 14:00

Этот яблочный пирог пеку каждые выходные. Шарлотка «12 ложек» — без весов и возни с граммами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт шарлотки я переписала у подруги и теперь пеку третий раз за неделю — настолько он бесподобный! Главное его волшебство в том, что не нужны ни кухонные весы, ни миксер, ни какие-то особенные навыки. Все измеряется столовыми ложками, а тесто просто перемешивается венчиком или даже вилкой. Получается невероятно нежный, воздушный пирог с сочными яблоками, который ничуть не уступает тем сложным десертам, что готовятся часами. Эта шарлотка стала для меня настоящим открытием — наконец-то нашелся идеальный рецепт, когда хочется быстрого, вкусного и простого в приготовлении пирога к чаю.

Для приготовления вам понадобится: 12 столовых ложек муки, 12 столовых ложек сахара, 8 столовых ложек молока, 4 яйца, 1 чайная ложка разрыхлителя, 3-4 яблока и щепотка ванилина. Духовку разогрейте до 180 градусов. В миску разбейте яйца, добавьте сахар и хорошо перемешайте венчиком до однородности, но не взбивайте. Влейте молоко, снова перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую смесь, аккуратно помешивая, чтобы не было комочков. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Форму для выпекания смажьте маслом. Выложите яблоки на дно и залейте их тестом. Выпекайте 30-35 минут до золотистого цвета. Проверяйте готовность деревянной палочкой. Дайте пирогу немного остыть в форме, прежде чем доставать. Подавайте шарлотку теплой или холодной — она одинаково хороша в любом виде. Этот рецепт действительно настолько простой, что его сможет приготовить даже ребенок, а результат всегда будет безупречным!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

