14 октября 2025 в 16:29

Необычный крабовый салат с морковью по-корейски и сыром — этот шедевр готов за 10 минут! Пальчики оближешь

Когда хочется приготовить что-то действительно впечатляющее для праздничного стола, этот слоеный салат становится идеальным решением. Сочетание нежных крабовых палочек, пикантной корейской моркови и сливочного сыра создает удивительную гармонию вкусов, где нежность встречается с легкой остротой. Такой салат не только вкусный, но и очень красивый — аккуратные разноцветные слои выглядят по-настоящему празднично и нарядно. Он идеально подходит для дней рождения, новогодней ночи или любого другого торжества, когда хочется удивить гостей чем-то особенным, но без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 150 г корейской моркови, 3 вареных яйца, 100 г твердого сыра, 1 свежий огурец, 2-3 ст. л. майонеза и зелень для украшения. Яйца и сыр натрите на крупной терке. Огурец нарежьте тонкой соломкой. Крабовые палочки мелко порубите или разберите на волокна. Собирать салат лучше в прозрачной салатнице, чтобы были видны все слои. Первым слоем выложите крабовые палочки, слегка смажьте майонезом. Затем распределите корейскую морковь. Следующим слоем идет огурец — его можно не промазывать майонезом. Далее выложите яйца и смажьте майонезом. Последним слоем будет сыр. Дайте салату пропитаться в холодильнике хотя бы 1-2 часа. Перед подачей украсьте свежей зеленью. Такой салат особенно хорош с чуть островатым майонезом, который подчеркивает пикантность корейской моркови.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

