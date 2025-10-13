Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 11:15

Если готовить из творога, то только так: творожная плетенка с корицей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта творожная плетенка с корицей станет звездой вашего чаепития и придет на смену наскучившим сырникам. Если готовить из творога, то только так!

Вкус готовой выпечки бесподобен: нежнейшее, слегка сладкое тесто с творожной мягкостью идеально сочетается с пикантной теплотой и ароматом корицы, создавая ощущение домашнего уюта и праздника.

Для теста вам понадобится: 280 г муки, 200 г творога, 1 яйцо, 70 г сахара, 7 ст. л. растительного масла, 10 г разрыхлителя и щепотка соли. Смешайте творог с сахаром, яйцом и маслом, затем добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Уберите его в холодильник на 20–30 минут, а тем временем приготовьте начинку, смешав творог с сахаром и щедрой порцией корицы по вашему вкусу. Готовое тесто раскатайте и выложите начинку. Затем сверните в рулет, разрежьте его вдоль пополам, сделайте из полосок жгут и скрутите его в круг. Выпекайте плетенку при 180 °C около 20–25 минут до золотистого цвета.

Попробуйте, и вы приготовите эту плетенку еще не раз. Это блюдо особенно оценят те, кто любит простую, но эффектную выпечку.

Ранее стало известно, как приготовить рогалики с яблоком — воздушные и не приторные: классический рецепт.

