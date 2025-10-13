Этот пирог одновременно и насыпной, и заливной. Творожное объедение. И по вкусу, и по виду лучше торта

Этот творожный десерт — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то впечатляющее, не затрачивая много усилий. «Венгерская ватрушка» лишь звучит сложно, а на деле это очень простой в исполнении пирог, с которым справится даже новичок. Его главная магия в том, что он одновременно и насыпной, и заливной: основа из песочной крошки и нежная творожная начинка выпекаются вместе, создавая восхитительную текстуру, а сверху пирог покрывается глазурью. По своему виду и вкусу этот пирог не уступает изысканным тортам, но готовится в разы быстрее и проще. Это идеальный десерт для уютного семейного чаепития, который неизменно вызывает восторг .

Для приготовления вам понадобится: для мучной крошки — 200–240 г муки, 80–100 г холодного сливочного масла, 40–50 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотка соли; для творожной начинки — 400–500 г творога, 2-3 яйца, 50–100 г сахара и 10 г ванильного сахара; для заливки — 100–150 г сметаны, 100 г сгущенного молока и 20–50 г темного шоколада.

Разогрейте духовку до 180 °C. Форму для выпекания (желательно разъемную, диаметром 20–22 см) застелите пергаментом. Приготовьте мучную крошку: в миске смешайте просеянную муку с разрыхлителем, сахаром и солью. Добавьте нарезанное кубиками холодное сливочное масло и перетрите ингредиенты руками в однородную крошку. Для начинки в отдельной чаше тщательно взбейте блендером творог, яйца, сахар и ванильный сахар до получения гладкой однородной массы. Сборка пирога: на дно формы выложите примерно треть мучной крошки и хорошо утрамбуйте. Равномерно распределите половину творожной начинки. Посыпьте ее следующей третью крошки, выложите оставшуюся творожную массу и, наконец, покройте все оставшейся мучной крошкой. Выпекайте пирог в разогретой духовке около 45–60 минут до золотистого цвета. Пока пирог печется, приготовьте заливку: смешайте сметану со сгущенкой. Шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке. Горячий, только что испеченный пирог сначала равномерно покройте сметанно-сгущенной заливкой, а затем произвольно полейте растопленным шоколадом. Для красивого мраморного эффекта можно зубочисткой сделать разводы. Дайте ватрушке полностью остыть в форме, после чего ее можно нарезать и подавать.

