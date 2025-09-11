Пышки-вкусняшки, которые готовятся за минуты и улетают мгновенно

Празднование Дня города в Москве
Пышки на кефире — идеальный вариант, когда хочется домашней выпечки быстро и просто. За 15 минут на столе появляется ароматная, воздушная выпечка с золотистой корочкой. Такой рецепт подходит и для завтрака, и для чаепития с друзьями.

Смешайте 250 мл кефира комнатной температуры с 1 яйцом, 2 ст. л. сахара и 1/2 ч. л. соли. Добавьте 1/2 ч. л. соды — тесто начнет пузыриться. Постепенно вмешивайте 300 г муки до консистенции густой сметаны. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой выкладывайте тесто, формируя пышки, обжаривайте 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте теплыми со сметаной, медом или вареньем — мягкие, воздушные и невероятно вкусные.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

