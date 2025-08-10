Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 10 августа, осадков меньше

Воскресенье в столице обещает быть более комфортным с точки зрения погоды, чем предыдущие дни, однако ситуация с аллергенами останется практически без изменений: проверяем уровень пыльцы, который сегодня стоит ожидать поллинозникам.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В это воскресенье температура поднимется максимум до +22 °C, днем ожидается ясная и солнечная погода. В остальное время суток сохранится переменная облачность, а утром возможен кратковременный дождь. Вечер и ночь пройдут без осадков, что создаст приятные условия для прогулок.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 10 августа

Концентрация пыльцы в воздухе останется на уровне предыдущего дня. Полынь — главный аллерген августа — все еще в куда более приятном диапазоне 11–100 единиц. Сейчас это средний уровень пыльцы. Обольщаться не советуем: даже так полынь способна вызвать дискомфорт у чувствительных людей.

Злаковых трав в воздухе очень мало, их сезон пыления практически завершен. Сорные травы продолжают выделять пыльцу, но на фоне переменчивой погоды она не накапливается в большом количестве.

А вот грибковые споры все еще в воздухе. И кладоспориум, и альтернария весьма активны, особенно первый из них. Такое состояние поддерживают влажность и переменная облачность. Тем, кто реагирует на грибковые аллергены, рекомендуется ограничивать утренние прогулки и проветривать помещения только в сухую часть дня.

10 августа в Москве станет теплее и солнечнее, но аллергикам стоит помнить: уровень пыльцы в городском воздухе останется средним, а грибки активными. Легкий дождь утром лишь ненадолго очистит воздух, поэтому лучше держать под руками антигистаминные.

Рассказали в нашем материале, как обезопасить себя в сезон цветения.