Пыльца сегодня в Москве: что с березой, прогноз SILAM на 25 апреля

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Пыльца в Москве сегодня: 25 апреля

Центральный округ России затянуло облаками аллергенов: сезон березы на пике. Определяем, какой уровень пыльцы сегодня, 25 апреля, и к чему готовиться поллинозникам.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В пятницу, 25 апреля, похолодает до +16–18 градусов. Во второй половине дня ожидается дождь. Это хорошая новость для поллинозников, так как осадки чуть снизят концентрацию аллергенов в воздухе.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: береза

Если говорить о березе, то уровень пыльцы в воздухе зафиксировался в диапазоне от 1001 до 5000 единиц на м³. Ближе к вечеру пятницы концентрация пыльцы чуть снизится по сравнению с утром.

Пыльца сейчас: неактивные аллергены

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня показал отсутствие активности других аллергенов. Пыльца ольхи и орешника окончательно рассеялась. Прочие растения, способные вызвать реакцию: травы, дуб и другие, — пока не активны.

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Итак, сейчас пыльца березы способна вызвать существенный дискомфорт у аллергиков. Поэтому отслеживайте проявление симптомов, следуйте предписаниям врача, используйте очистители воздуха и носите средства защиты. Будьте здоровы!

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