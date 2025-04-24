Хотите попробовать полезное сочное лакомство с пряными нотками, приготовленное на свежем воздухе? Тогда яблоки на костре, запеченные в фольге, — то, что вам нужно! Понадобится минимум времени и сил, а получится идеальный десерт на природе.
Рецепт
Возьмите желаемое количество яблок. Сверху каждого сделайте вырез в виде воронки, удаляя плодоножки и сердцевинки. В образовавшиеся отверстия всыпьте немного сахара и корицы, положите маленькие кусочки сливочного масла. Заверните яблоки в два слоя фольги. В углях сделайте несколько ямок, поместите в них по яблоку, забросайте углями и оставьте запекаться на 20 минут.
Готово! Ешьте ложками и наслаждайтесь горячими яблочками на свежем воздухе!
Ранее мы рассказали, как запечь яблоки целиком с орехами и сухофруктами в духовке.
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