Не шашлык и не овощи: яблоки на костре — полезное лакомство с пряным душком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблоки на костре

Хотите попробовать полезное сочное лакомство с пряными нотками, приготовленное на свежем воздухе? Тогда яблоки на костре, запеченные в фольге, — то, что вам нужно! Понадобится минимум времени и сил, а получится идеальный десерт на природе.

Рецепт

Возьмите желаемое количество яблок. Сверху каждого сделайте вырез в виде воронки, удаляя плодоножки и сердцевинки. В образовавшиеся отверстия всыпьте немного сахара и корицы, положите маленькие кусочки сливочного масла. Заверните яблоки в два слоя фольги. В углях сделайте несколько ямок, поместите в них по яблоку, забросайте углями и оставьте запекаться на 20 минут.

Готово! Ешьте ложками и наслаждайтесь горячими яблочками на свежем воздухе!

Ранее мы рассказали, как запечь яблоки целиком с орехами и сухофруктами в духовке.

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