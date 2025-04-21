Свекла — настоящий кладезь витаминов. Благодаря клетчатке она стимулирует работу ЖКТ и улучшает обмен веществ. А благодаря железу и витаминам группы В полезна при анемии и для профилактики болезней сердечно-сосудистой и нервной системы. А еще в ней всего 48 ккал на 100 г! Если хотите приготовить чудо-овощ максимально быстро, просто и вкусно, эта статья для вас. Рассказываем, как запечь свеклу дольками. Вы потратите всего 5 минут!
Рецепт
Свеклу промойте, ботву, если она имеется, удалите, а кожуру срежьте. Нарежьте корнеплоды сначала четвертинками, а затем ломтиками одинаковой толщины. Выложите овощи в миску, влейте немного оливкового масла, посолите и приправьте по вкусу, затем хорошенько перемешайте. Масло с приправами должно равномерно распределиться по заготовке.
Выложите овощные ломтики на лист фольги и накройте вторым таким же листом. Запечатайте края, оставляя между слоями фольги пространство для циркуляции воздуха.
Отправьте дольки в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25 минут.
Готово! Запеченные дольки можно подавать как закуску или использовать в салатах.
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