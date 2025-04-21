Не тушим, не варим, а запекаем дольками: лучший способ приготовления свеклы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лучший рецепт свеклы дольками в духовке

Свекла — настоящий кладезь витаминов. Благодаря клетчатке она стимулирует работу ЖКТ и улучшает обмен веществ. А благодаря железу и витаминам группы В полезна при анемии и для профилактики болезней сердечно-сосудистой и нервной системы. А еще в ней всего 48 ккал на 100 г! Если хотите приготовить чудо-овощ максимально быстро, просто и вкусно, эта статья для вас. Рассказываем, как запечь свеклу дольками. Вы потратите всего 5 минут!

Рецепт

Свеклу промойте, ботву, если она имеется, удалите, а кожуру срежьте. Нарежьте корнеплоды сначала четвертинками, а затем ломтиками одинаковой толщины. Выложите овощи в миску, влейте немного оливкового масла, посолите и приправьте по вкусу, затем хорошенько перемешайте. Масло с приправами должно равномерно распределиться по заготовке.

Выложите овощные ломтики на лист фольги и накройте вторым таким же листом. Запечатайте края, оставляя между слоями фольги пространство для циркуляции воздуха.

Отправьте дольки в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25 минут.

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Готово! Запеченные дольки можно подавать как закуску или использовать в салатах.

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