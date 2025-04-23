По стопам Ганди: что будет, если каждый человек станет вегетарианцем

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Что будет, если каждый человек станет вегетарианцем

В последние годы доля вегетарианцев и веганов в мире заметно растет. Кто-то отказывается от продуктов животного происхождения из этических соображений. Другими движут религия, экологическая позиция или другие причины. А что будет, если каждый человек станет вегетарианцем? Давайте пофантазируем.

Что будет, если есть только растительные продукты

Вегетарианская и веганская диеты имеют массу доказанных плюсов. Переход на растительное питание помогает предотвратить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, повышение артериального давления, скачки сахара в крови и многие другие недуги. Это возможно благодаря обилию витаминов, минералов, клетчатки и ненасыщенных жиров.

Сбалансированный рацион укрепит и дух, и тело. Неспроста среди известных веганов были великие творцы (Леонардо да Винчи), изобретатели (Исаак Ньютон), философы (Пифагор и Платон), политические деятели (Махатма Ганди), спортсмены (Георг Гаккеншмидт) и не только. Согласитесь, их примеру хочется следовать.

Но есть и обратная сторона медали. Сбалансированно питаться умеют совсем не многие (включая мясоедов). Так что на первых порах человечество столкнется с эпидемией авитаминоза и анемии. Чтобы предотвратить это, придется популяризировать веганскую диетологию и, может, даже преподавать основы вегетарианского питания в школах.

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Что будет, если не производить мясо

В мире вегетарианцев уровень насилия снизится, ведь промышленные мясные фермы и скотобойни закроются. А значит, миллиарды зверей ежегодно (по данным Statista) не будут выращивать в негуманных условиях и убивать. Впрочем, вегетарианцы, в отличие от веганов, употребляют молочные продукты и яйца. А значит, эксплуатация животных полностью не прекратится.

К тому же наверняка найдутся радикальные мясоеды, для которых откроют черный рынок мясной продукции. И конечно, экономике придется серьезно перестроиться после отказа от такой прибыльной ниши.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Что будет, если люди перестанут есть мясо

Что будет с экологией в мире вегетарианцев

А что будет, если вегетарианцы объединятся для защиты экологии? Вот несколько примеров:

снизится уровень парниковых газов (животноводство — источник почти 15% антропогенных выбросов в атмосферу);

снизится нагрузка на водные ресурсы;

снизится количество вырубаемых под поля лесов (а значит, сохранится биоразнообразие диких животных).

И это только пара примеров. Согласитесь, звучит заманчиво (если вас, конечно, волнуют вопросы экологии).

Что будет, если все перестанут есть мясо

И последнее, но не по значимости. Что будет, если все перейдут на вегетарианство? Человечеству удастся преодолеть мировой голод. Растительными культурами, которые расходуются на забиваемый скот, можно будет накормить население голодающих стран. Тем более что растительные продукты дешевле в производстве и проще в транспортировке.

Это только пара мыслей на тему того, что будет, если все люди станут вегетарианцами. Если вы хотите углубиться в эту тему, рекомендуем книгу современного философа Питера Сингера «Освобождение животных». Поверьте, вы узнаете массу нового!

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