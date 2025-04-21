Не разрыхлитель и не цедра: нежнейшая шарлотка с секретным ингредиентом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежная шарлотка с яблоками

Сложно назвать более популярный пирог, чем шарлотка! Еще бы: готовится просто и быстро, а получается — объедение! Предлагаем поэкспериментировать и добавить в пирог один бюджетный секретный ингредиент. Вот увидите: тесто получится в разы нежнее!

Рецепт

Вбейте 3 куриных яйца в миску и взбейте миксером до однородности. Далее введите 1 стакан сахара и перемешайте до растворения кристаллов. После этого, не переставая мешать, введите 1 стакан муки и вновь перемешайте миксером до однородности.

Добавьте в будущее тесто щепотку соли, 1/2 ч. л. соды и 1 ст. л. свежей жирной сметанки — нашего секретного ингредиента, который придаст тесту особую нежность. Замесите однородное жидкое тесто.

Яблочки (хватит 2–3 крупных) очистите от кожуры, разрежьте. Сердцевинки удалите, а мякоть нарежьте небольшими дольками.

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Форму для выпекания смажьте кусочком сливочного масла и припудрите мукой. Выложите дно яблочными дольками, залейте тестом. Отправьте в духовку на 40 минут выпекаться на 180 градусах.

Готово! Перед подачей переверните шарлотку, чтобы яблочки оказались сверху.

Ранее мы рассказали, как вкусно запечь яблоки целиком. Получается нежный диетический десерт!

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