Заливной пирог с фаршем: готовим по очень простому и быстрому рецепту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Все смешать — и в духовку: готовим заливной пирог с фаршем по легкому рецепту

Заливной пирог — находка для занятых хозяек. Он не требует замешивания теста, как дрожжевой или песочный, но при этом получается мягким, воздушным и невероятно сытным. Особенно вкусным он выходит с сочной мясной начинкой. Готовим все в одной форме, запекаем в духовке — и полноценный ужин готов!

Продукты

На тесто:

кефир — 250 мл;

яйца — 2 шт.;

хлебопекарная мука — 200 г;

сода — 1/2 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

подсолнечное масло — 2 ст. л.

На начинку:

фарш (любой) — 300 г;

лук репчатый — 1 шт.

приправы;

немного растительного масла для обжарки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Пирог с фаршем: очень просто

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Пошаговый рецепт

На сковороде разогрейте масло, обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета, закиньте к нему фарш. Жарьте 7–10 минут, приправив солью и перцем.

В подходящей по объему емкости взбейте яйца с солью, влейте кефир, добавьте соду, перемешайте. Порционно добавьте просеянную муку и масло. Тесто должно получиться как густая сметана.

В форму вылейте первую половину теста, разровняйте. Сверху выложите обжаренный фарш. Затем залейте второй половиной теста.

Поставьте в духовку, разогретую до 180 °C. Выпекайте около получаса до румяной корочки. Готовность проверьте зубочисткой.

Советы:

В начинку можно добавить зелень, отварной картофель или грибы.

Если пирог подрумянился сверху, а внутри сырой, накройте фольгой и допеките.

Отлично подходит для перекуса и на следующий день — просто разогрейте в духовке.

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