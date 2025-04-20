Заливной пирог — находка для занятых хозяек. Он не требует замешивания теста, как дрожжевой или песочный, но при этом получается мягким, воздушным и невероятно сытным. Особенно вкусным он выходит с сочной мясной начинкой. Готовим все в одной форме, запекаем в духовке — и полноценный ужин готов!
Продукты
На тесто:
- кефир — 250 мл;
- яйца — 2 шт.;
- хлебопекарная мука — 200 г;
- сода — 1/2 ч. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- подсолнечное масло — 2 ст. л.
На начинку:
- фарш (любой) — 300 г;
- лук репчатый — 1 шт.
- приправы;
- немного растительного масла для обжарки.
Пошаговый рецепт
На сковороде разогрейте масло, обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета, закиньте к нему фарш. Жарьте 7–10 минут, приправив солью и перцем.
В подходящей по объему емкости взбейте яйца с солью, влейте кефир, добавьте соду, перемешайте. Порционно добавьте просеянную муку и масло. Тесто должно получиться как густая сметана.
В форму вылейте первую половину теста, разровняйте. Сверху выложите обжаренный фарш. Затем залейте второй половиной теста.
Поставьте в духовку, разогретую до 180 °C. Выпекайте около получаса до румяной корочки. Готовность проверьте зубочисткой.
Советы:
- В начинку можно добавить зелень, отварной картофель или грибы.
- Если пирог подрумянился сверху, а внутри сырой, накройте фольгой и допеките.
- Отлично подходит для перекуса и на следующий день — просто разогрейте в духовке.
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