Заливной пирог — находка для занятых хозяек. Он не требует замешивания теста, как дрожжевой или песочный, но при этом получается мягким, воздушным и невероятно сытным. Особенно вкусным он выходит с сочной мясной начинкой. Готовим все в одной форме, запекаем в духовке — и полноценный ужин готов!

Продукты

На тесто:

  • кефир — 250 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • хлебопекарная мука — 200 г;
  • сода — 1/2 ч. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • подсолнечное масло — 2 ст. л.

На начинку:

  • фарш (любой) — 300 г;
  • лук репчатый — 1 шт.
  • приправы;
  • немного растительного масла для обжарки.

Пирог с фаршем: очень простоФото: Shutterstock/FOTODOMПирог с фаршем: очень просто

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Пошаговый рецепт

На сковороде разогрейте масло, обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета, закиньте к нему фарш. Жарьте 7–10 минут, приправив солью и перцем.

В подходящей по объему емкости взбейте яйца с солью, влейте кефир, добавьте соду, перемешайте. Порционно добавьте просеянную муку и масло. Тесто должно получиться как густая сметана.

В форму вылейте первую половину теста, разровняйте. Сверху выложите обжаренный фарш. Затем залейте второй половиной теста.

Поставьте в духовку, разогретую до 180 °C. Выпекайте около получаса до румяной корочки. Готовность проверьте зубочисткой.

Советы:

  • В начинку можно добавить зелень, отварной картофель или грибы.
  • Если пирог подрумянился сверху, а внутри сырой, накройте фольгой и допеките.
  • Отлично подходит для перекуса и на следующий день — просто разогрейте в духовке.

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