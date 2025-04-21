Сочные колдуны: белорусские картофельные пирожки с мясом

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Белорусские колдуны: простой рецепт с картошкой и мясом

Эти сытные картофельные пирожки с мясной начинкой — любимое блюдо белорусской кухни. Хрустящая корочка и нежная середина делают их идеальным вариантом для ужина. Попробуйте повторить наш простой рецепт.

Продукты

Картофель — 1 кг

Фарш (свинина/говядина) — 300 г

Лук — 1–2 шт.

Приправы

Масло

Рецепт

Очистите картофель, натрите на мелкой терке, отожмите лишнюю влагу. Фарш соедините с мелко нарезанным луком, посолите и поперчите.

Сформируйте из картофельной массы лепешки. В центр каждой положите мясную начинку, защипните края. Обжарьте с двух сторон на сковороде до золотистой корочки (это займет минуты 2–3), затем тушите под крышкой минут 15. Подавайте горячими со сметаной или жареным луком.

Калорийность: около 210 ккал на 100 г.

Время приготовления: 1 час.

Совет: чтобы колдуны не разваливались, можно добавить в картофельную массу 1 ст. л. муки или крахмала.

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