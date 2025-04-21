Длинные выходные в начале мая — долгожданная для многих пора. Самое время встретиться с друзьями и отправиться на шашлыки за город, начать дачный сезон или просто набраться сил. Рассказываем, как отдыхает Россия на майские в 2025 году и чем можно заняться в этот период.
Майские праздники в России: выходные и рабочие дни
Первым делом выясним, на какие числа выпадают майские праздники — 2025. Официальные выходные приходятся на следующие периоды:
- с 1 мая (четверг) по 4 мая (воскресенье);
- с 8 мая (четверг) по 11 мая (воскресенье).
Так что последняя неделя апреля будет всего лишь трехдневной. Это стало возможно благодаря переносу праздничного выходного 4 января на пятницу, 2 мая. Более того, 30 апреля россиян ждет сокращенный рабочий день. Так что отдохнуть удастся сполна.
А вот 7 мая придется отработать полный день. Дело в том, что эта среда не предшествует непосредственно праздничному дню — 9 мая. Так что уйти с работы пораньше не получится.
Чем заняться на майские праздники на даче
Начало мая — идеальная пора для открытия дачного сезона. Поэтому многих россиян волнует вопрос: чем заняться на майские праздники дачникам? В этот период стоит:
- провести ревизию инструментов, отремонтировать или заменить инвентарь, пришедший в негодность;
- очистить участок от прошлогодней листвы и мусора;
- устроить генеральную уборку (стереть пыль, помыть окна и полы, проветрить дом, запустить систему полива, прочистить водостоки и так далее);
- окопать и мульчировать приствольные круги;
- провести обрезку яблонь, груш, слив, вишни;
- подкормить плодовые деревья;
- провести обработку крон деревьев от вредителей;
- обработать плодовые кустарники;
- посеять или подкормить газон;
- освободить розы от укрытий, обрезать, обработать, подкормить;
- перекопать или соорудить грядки;
- очистить многолетние цветы от сухостоя;
- подкормить апрельские луковичные цветы;
- разрыхлить старый чеснок;
- очистить и подкормить клубнику.
Вот такие насыщенные получаются майские праздники в России. Выходные на даче стоит посвятить и рассаде. Огородникам предстоит:
- посадить в теплице томаты, огурцы, баклажаны, перцы;
- посеять морковь;
- посеять редис, репу и дайкон;
- посеять или посадить лук;
- посадить прошлогодние головки чеснока;
- посадить картофель (ближе к 9 мая);
- посеять тыкву, кабачки, патиссоны, свеклу, капусту, фасоль (10–12 мая).
Бахчевые, а также огурцы и помидоры в открытый грунт стоит сеять уже во второй половине мая. Дело в том, что в Центральной России ранние майские ночи будут прохладными. А значит, велика вероятность того, что семена погибнут от холода.
Чем заняться в Москве на майские праздники
Впрочем, «не огородом единым». Для тех, кто находится в столице, рассказываем, чем заняться на майские праздники в Москве. Вот некоторые варианты:
- фестиваль весенних цветов — нарциссов, тюльпанов, магнолии и не только — в Аптекарском огороде;
- водный круиз по Москве-реке;
- автобусная экскурсия по Москве;
- экскурсия «Знакомство с небоскребами „Москва-сити“»;
- прогулка по филиалам и арт-пространствам на ВДНХ;
- поездки на велосипедах в Парке Горького;
- посиделки на Центральном рынке;
- посещение стендап-шоу проекта Stand-Up Import;
- бесплатные стендап-шоу от проекта Stand Up Afisha;
- просмотр фильмов «Смерть единорога», «Пророк», «Маракуда», «Очи» и не только в столичных кинотеатрах;
- посещение Музея Победы 9 мая;
- патриотический фест в музее-заповеднике «Остафьево» 9 мая;
- прогулка и интерактивная выставка «Путь воды» в «Москвариуме»;
- концерт «Вивальди. Времена года» в Концертном зале «Измайлово» (2 мая);
- иммерсивное шоу «Мастер и Маргарита. Нехорошая квартира» в Пространстве «Дробь Восемь» (2, 3, 8 и 10 мая);
- вечер Булата Окуджавы в Концертном зале ЦДЛ (9 мая);
- конная прогулка по национальному парку «Лосиный остров» (до 13 мая);
- мюзикл «Нотр-Дам-де-Пари» в Театре на Мельникова (1 и 10 мая);
- иммерсивное шоу «Зеркало Карлоса Сантоса» в пространстве «Зеркало.Life» (до 15 мая);
- выставка «Картины ускользающего мира. Золотой век японской графики» в пространстве «Люмьер-Холл»;
- иммерсивная выставка «SENSE. Геометрия чувств» в Центре современного искусства «М'АРС» (по выходным);
- игра-квест «Красная кнопка» в пространстве «Кубикулум» (до 18 мая);
- выставка «Сальвадор Дали & Пабло Пикассо» в усадьбе Голицыных в саду имени Баумана (до конца августа 2025 года).
И это только малая толика идей, чем заняться на майские праздники в столице. Если вы хотите прикоснуться к прекрасному, посетите Третьяковскую галерею или Пушкинский музей (можно записаться на экскурсию, арендовать аудиогид или просто насладиться искусством в одиночестве). Хотите развлечь детей? Их наверняка заинтересует экскурсия с элементами представления в Музее фокусов и иллюзий. А если вам по душе вкусная еда, то отправляйтесь в гастрономическое путешествие по уже упомянутому Центральному рынку или насладитесь солнечными лучами, попивая кофе на открытых верандах Арбата.
Бонус: рецепт шашлыка из свинины
Теперь, когда вы знаете, как отдыхаем на майские в 2025 году, вам будет проще организовать досуг. В том числе выбрать день для поездки на шашлыки. Все-таки посиделки на природе уже стали ежегодной традицией для многих россиян.
Если вы планируете насладиться сочным мясом, приготовленным на мангале, предлагаем вам рецепт вкусных шашлыков из свинины. Вам понадобятся:
- свиное мясо — 2 кг;
- кефир — 500 мл;
- луковицы репчатые — 3 шт.;
- соль, перец, приправы, свежая зелень — на свой вкус.
Мясо нарежьте средними кусками, промойте, обсушите и выложите в глубокую емкость. Засыпьте солью, перцем и любимыми специями. Можно взять готовую приправу для шашлыка. Хорошенько перемешайте.
Лук нашинкуйте кольцами. Зелень крупно нарежьте. Выложите ингредиенты в глубокую миску, чередуя слои: мясо — немного зелени и лука — мясо — зелень и лук и так далее. Залейте заготовку кефиром. Чтобы все слои пропитались равномерно, чуть помешайте заготовку вилкой. Накройте емкость крышкой или затяните пищевой пленкой, после чего отправьте в холодильник на пять-шесть часов.
Нанижите мясо на шампуры, убрав зелень и лук, и жарьте на мангале до готовности. Чтобы узнать, прожарилось ли мясо, сделайте надрез на крупном куске свинины. Мясо должно выделять прозрачный сок и стать менее красным.
Теперь вы знаете, как отдыхаем на майские в 2025 году и чем можно заняться в эти выходные. Проведите время за занятием, которое принесет вам удовольствие, будь то уход за огородом, веселый вечер с друзьями, экскурсия или одинокий вечер с хорошей книгой.
Читайте также:
Россиянам раскрыли размер штрафов за шашлыки в неположенном месте
Грубейшие ошибки в удобрении томатов: делаете так — останетесь без урожая!
Дачникам напомнили о грозящих в начале сезона штрафах
Кроты вам скажут только спасибо: вот как вы сами заманиваете их на огород