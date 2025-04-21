Как отдыхаем на майские в 2025 году: длинные выходные в Москве и на даче

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как отдыхаем на майские в 2025 году

Длинные выходные в начале мая — долгожданная для многих пора. Самое время встретиться с друзьями и отправиться на шашлыки за город, начать дачный сезон или просто набраться сил. Рассказываем, как отдыхает Россия на майские в 2025 году и чем можно заняться в этот период.

Майские праздники в России: выходные и рабочие дни

Первым делом выясним, на какие числа выпадают майские праздники — 2025. Официальные выходные приходятся на следующие периоды:

с 1 мая (четверг) по 4 мая (воскресенье);

с 8 мая (четверг) по 11 мая (воскресенье).

Так что последняя неделя апреля будет всего лишь трехдневной. Это стало возможно благодаря переносу праздничного выходного 4 января на пятницу, 2 мая. Более того, 30 апреля россиян ждет сокращенный рабочий день. Так что отдохнуть удастся сполна.

А вот 7 мая придется отработать полный день. Дело в том, что эта среда не предшествует непосредственно праздничному дню — 9 мая. Так что уйти с работы пораньше не получится.

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Чем заняться на майские праздники на даче

Начало мая — идеальная пора для открытия дачного сезона. Поэтому многих россиян волнует вопрос: чем заняться на майские праздники дачникам? В этот период стоит:

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Чем заняться на майские праздники

провести ревизию инструментов, отремонтировать или заменить инвентарь, пришедший в негодность;

очистить участок от прошлогодней листвы и мусора;

устроить генеральную уборку (стереть пыль, помыть окна и полы, проветрить дом, запустить систему полива, прочистить водостоки и так далее);

окопать и мульчировать приствольные круги;

провести обрезку яблонь, груш, слив, вишни;

подкормить плодовые деревья;

провести обработку крон деревьев от вредителей;

обработать плодовые кустарники;

посеять или подкормить газон;

освободить розы от укрытий, обрезать, обработать, подкормить;

перекопать или соорудить грядки;

очистить многолетние цветы от сухостоя;

подкормить апрельские луковичные цветы;

разрыхлить старый чеснок;

очистить и подкормить клубнику.

Вот такие насыщенные получаются майские праздники в России. Выходные на даче стоит посвятить и рассаде. Огородникам предстоит:

посадить в теплице томаты, огурцы, баклажаны, перцы;

посеять морковь;

посеять редис, репу и дайкон;

посеять или посадить лук;

посадить прошлогодние головки чеснока;

посадить картофель (ближе к 9 мая);

посеять тыкву, кабачки, патиссоны, свеклу, капусту, фасоль (10–12 мая).

Бахчевые, а также огурцы и помидоры в открытый грунт стоит сеять уже во второй половине мая. Дело в том, что в Центральной России ранние майские ночи будут прохладными. А значит, велика вероятность того, что семена погибнут от холода.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Что посадить на майские праздники

Чем заняться в Москве на майские праздники

Впрочем, «не огородом единым». Для тех, кто находится в столице, рассказываем, чем заняться на майские праздники в Москве. Вот некоторые варианты:

фестиваль весенних цветов — нарциссов, тюльпанов, магнолии и не только — в Аптекарском огороде;

водный круиз по Москве-реке;

автобусная экскурсия по Москве;

экскурсия «Знакомство с небоскребами „Москва-сити“»;

прогулка по филиалам и арт-пространствам на ВДНХ;

поездки на велосипедах в Парке Горького;

посиделки на Центральном рынке;

посещение стендап-шоу проекта Stand-Up Import;

бесплатные стендап-шоу от проекта Stand Up Afisha;

просмотр фильмов «Смерть единорога», «Пророк», «Маракуда», «Очи» и не только в столичных кинотеатрах;

посещение Музея Победы 9 мая;

патриотический фест в музее-заповеднике «Остафьево» 9 мая;

прогулка и интерактивная выставка «Путь воды» в «Москвариуме»;

концерт «Вивальди. Времена года» в Концертном зале «Измайлово» (2 мая);

иммерсивное шоу «Мастер и Маргарита. Нехорошая квартира» в Пространстве «Дробь Восемь» (2, 3, 8 и 10 мая);

вечер Булата Окуджавы в Концертном зале ЦДЛ (9 мая);

конная прогулка по национальному парку «Лосиный остров» (до 13 мая);

мюзикл «Нотр-Дам-де-Пари» в Театре на Мельникова (1 и 10 мая);

иммерсивное шоу «Зеркало Карлоса Сантоса» в пространстве «Зеркало.Life» (до 15 мая);

выставка «Картины ускользающего мира. Золотой век японской графики» в пространстве «Люмьер-Холл»;

иммерсивная выставка «SENSE. Геометрия чувств» в Центре современного искусства «М'АРС» (по выходным);

игра-квест «Красная кнопка» в пространстве «Кубикулум» (до 18 мая);

выставка «Сальвадор Дали & Пабло Пикассо» в усадьбе Голицыных в саду имени Баумана (до конца августа 2025 года).

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Павильон «Космос» на ВДНХ

И это только малая толика идей, чем заняться на майские праздники в столице. Если вы хотите прикоснуться к прекрасному, посетите Третьяковскую галерею или Пушкинский музей (можно записаться на экскурсию, арендовать аудиогид или просто насладиться искусством в одиночестве). Хотите развлечь детей? Их наверняка заинтересует экскурсия с элементами представления в Музее фокусов и иллюзий. А если вам по душе вкусная еда, то отправляйтесь в гастрономическое путешествие по уже упомянутому Центральному рынку или насладитесь солнечными лучами, попивая кофе на открытых верандах Арбата.

Бонус: рецепт шашлыка из свинины

Теперь, когда вы знаете, как отдыхаем на майские в 2025 году, вам будет проще организовать досуг. В том числе выбрать день для поездки на шашлыки. Все-таки посиделки на природе уже стали ежегодной традицией для многих россиян.

Если вы планируете насладиться сочным мясом, приготовленным на мангале, предлагаем вам рецепт вкусных шашлыков из свинины. Вам понадобятся:

свиное мясо — 2 кг;

кефир — 500 мл;

луковицы репчатые — 3 шт.;

соль, перец, приправы, свежая зелень — на свой вкус.

Мясо нарежьте средними кусками, промойте, обсушите и выложите в глубокую емкость. Засыпьте солью, перцем и любимыми специями. Можно взять готовую приправу для шашлыка. Хорошенько перемешайте.

Лук нашинкуйте кольцами. Зелень крупно нарежьте. Выложите ингредиенты в глубокую миску, чередуя слои: мясо — немного зелени и лука — мясо — зелень и лук и так далее. Залейте заготовку кефиром. Чтобы все слои пропитались равномерно, чуть помешайте заготовку вилкой. Накройте емкость крышкой или затяните пищевой пленкой, после чего отправьте в холодильник на пять-шесть часов.

Нанижите мясо на шампуры, убрав зелень и лук, и жарьте на мангале до готовности. Чтобы узнать, прожарилось ли мясо, сделайте надрез на крупном куске свинины. Мясо должно выделять прозрачный сок и стать менее красным.

Теперь вы знаете, как отдыхаем на майские в 2025 году и чем можно заняться в эти выходные. Проведите время за занятием, которое принесет вам удовольствие, будь то уход за огородом, веселый вечер с друзьями, экскурсия или одинокий вечер с хорошей книгой.

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