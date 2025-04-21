Картофельная запеканка с фаршем и грибами! Обалденно вкусная домашняя еда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельная запеканка с фаршем и грибами — сытное блюдо для всей семьи. Сочетание нежного пюре, ароматного мяса и румяной сырной корочки никого не оставит равнодушным. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания — сытно, вкусно и очень аппетитно.

Ингредиенты

Картофель — 1 кг

Шампиньоны — 500 г

Говяжий фарш — 500 г

Лук репчатый — 1 крупная головка

Сливочное масло — 80 г

Молоко — 200 мл

Твердый сыр — 200 г

Соль, перец, сушеный чеснок, паприка — по вкусу

Приготовление

1. Картофельное пюре. Картофель очистить, отварить до готовности и размять в пюре. Добавить сливочное масло и теплое молоко, хорошо перемешать до нежной консистенции.

2. Грибная начинка. Лук мелко нарезать и обжарить на сковороде до прозрачности. Добавить нарезанные шампиньоны, жарить до золотистого цвета. Приправить солью и перцем.

3. Фарш. На другой сковороде обжарить говяжий фарш, разминая комочки. Добавить паприку, сушеный чеснок, соль и перец по вкусу.

4. Сборка запеканки. В форму для запекания выложить слоями: картофельное пюре, обжаренный фарш, грибы с луком. Сверху обильно посыпать тертым сыром.

5. Запекание. Разогреть духовку до 180 °C и запекать 15–20 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Приятного аппетита!

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