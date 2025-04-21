Картофельная запеканка с фаршем и грибами — сытное блюдо для всей семьи. Сочетание нежного пюре, ароматного мяса и румяной сырной корочки никого не оставит равнодушным. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания — сытно, вкусно и очень аппетитно.
Ингредиенты
- Картофель — 1 кг
- Шампиньоны — 500 г
- Говяжий фарш — 500 г
- Лук репчатый — 1 крупная головка
- Сливочное масло — 80 г
- Молоко — 200 мл
- Твердый сыр — 200 г
- Соль, перец, сушеный чеснок, паприка — по вкусу
Приготовление
1. Картофельное пюре. Картофель очистить, отварить до готовности и размять в пюре. Добавить сливочное масло и теплое молоко, хорошо перемешать до нежной консистенции.
2. Грибная начинка. Лук мелко нарезать и обжарить на сковороде до прозрачности. Добавить нарезанные шампиньоны, жарить до золотистого цвета. Приправить солью и перцем.
3. Фарш. На другой сковороде обжарить говяжий фарш, разминая комочки. Добавить паприку, сушеный чеснок, соль и перец по вкусу.
4. Сборка запеканки. В форму для запекания выложить слоями: картофельное пюре, обжаренный фарш, грибы с луком. Сверху обильно посыпать тертым сыром.
5. Запекание. Разогреть духовку до 180 °C и запекать 15–20 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Приятного аппетита!
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